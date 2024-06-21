Украинский экс-чемпион Словакии дал совет команде Реброва

Украинский экс-футболист Руслан Любарский, который в свое время становился чемпионом Словакии, оценил старт украинской сборной на Евро-2024 с поражения 0:3 от Румынии и поделился ожиданиями от игры 2-го тура со сборной Словакии (21 июня, 16:00 по киевскому времени).

– Украина имела преимущество в контроле мяча, но эти ошибки, которые наши допустили – привели к двум голам. А потом команда развалилась. Очень мало создали голевых моментов. Не знаю, у них просто ничего не получалось впереди. Это была худшая игра нашей сборной, которую я видел.

Сейчас нашим игрокам нужно психологически собраться на поединок со Словакией. Их ждет тяжелая игра с командой, которая показала достаточно хороший футбол в матче против Бельгии. Это были неожиданно: поражение украинцев и победа словаков. Если от Украины в стартовом туре был худший матч, то от Словакии - лучший.

– А в чем был секрет успеха словацких футболистов в тот вечер (обыграли Бельгию со счетом 1:0 – прим.)?

– Они очень хорошо играли. Конечно, имели и немного счастья, ведь ВАР не засчитал два гола у бельгийцев, однажды словаки выбивали мяч из пустых ворот, несколько моментов упустил Лукаку. Но вместе с тем Словакия не давала бельгийцам спокойно комбинировать, даже на своей половине поля, и переходить свою половину поля так быстро, как те бы хотели. Это дало плоды, поскольку словаки заставили бельгийцев ошибиться и забили гол.

– Присущ ли такой футбол для сборной Словакии?

– В 2022-м команду возглавил итальянец Франческо Кальцона. Сначала в его сторону было достаточно много критики, потому что сборная не слишком хорошо сыграла первые матчи (заняли третье место в своей группе в дивизионе С Лиги Наций, а затем начали отбор на Евро с нулевой ничьей против Люксембурга - прим.) Но потом разбегались. Где-то Кальцона внес немного тактических изменений и команда начала играть гораздо лучше.

В целом сборная Словакии в последние годы играет в достаточно хороший футбол. Например, пробивались и на предыдущие чемпионаты мира и Европы. Сейчас коллектив немного изменился, ведь отошли опытные футболисты: Марик Гамшик, Мартин Шкртел и Ян Дюрица. Пришло много новых футболистов, но они играют в хороших зарубежных клубах. Шкриньяр в ПСЖ, Лоботка – «Наполи», Суслов и Дуда – в «Вероне».

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