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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 10:40 | Обновлено 21 июня 2024, 11:46
665
0

Экс-голкипер сборной Украины назвал условие для победы над Словакией

Александр Горяинов – о второй игре команды Сергея Реброва на Евро-2024

21 июня 2024, 10:40 | Обновлено 21 июня 2024, 11:46
665
0
Экс-голкипер сборной Украины назвал условие для победы над Словакией
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший вратарь сборной Украины и харьковского «Металлиста» Александр Горяинов высказал мнение о матче украинцев на Евро-2024 с Румынией (0:3), оценил вратарские дела в команде и поделился ожиданиями от игры со Словакией.

– Не буду оригинальным, если скажу, что ожидал большего от нашей национальной команды. К сожалению, сборная Украины уступила в желании, в движении и в борьбе. Этот чемпионат Европы – чемпионат борьбы, иногда, до крови и синяков... Это его фишка. Сначала – борьба, подборы, беготня, а уже потом тактика и индивидуальное мастерство. У нас в целом классная команда, однако за счет голого класса никого на Евро-2024 не переиграешь. От всех требуется много черновой работы.

– Немалую долю критики после матча с Румынией получил Андрей Лунин. Оцените, пожалуйста, игру вашего коллеги по игровому амплуа.

– Да, игру голкипера нужно оценивать отдельно. Теперь такой футбол – вратарю нужно активно включаться в действия команды. Но Лунин так играл в «Реале» – на самом высоком уровне, и требования хорошо знает. Уверен, что такие же требования и у Сергея Реброва.

Не думаю, что Лунин потерял тонус после пропуска финала Лиги чемпионов. На таком уровне на профессионалов подобные факторы не влияют, иначе, они бы не достигли таких высот. Ничего страшного, бывают такие неудачные дни. И не надо кричать, что все пропало. Главное для нашей команды – сделать выводы.

– Насколько вероятен вариант, когда ворота сборной Украины в поединке со Словакией будет защищать Анатолий Трубин?

– Все возможно. Вратарское звено в этой сборной Украины - самое сильное за всю историю нашего футбола. Трубин выйдет, Лунин, или Бущан, определит тренер голкиперов Рустам Худжамов. Раньше, при всем уважении к другим, явно выделялся по уровню игры Александр Шовковский, а сейчас есть великолепный выбор. Психологический фактор, конечно, может повлиять на решение по вратарю на матч со Словакией, и не исключено, что в таком случае предпочтение получит Трубин. Но, пусть все-таки тренеры смотрят, что и как.

– Что скажете о сборной Словакии, и на какой результат рассчитываете?

– Словакия – очень непростой соперник. По классу футболистов, на бумаге, наша национальная команда выше словаков. Однако, на поединок должны выйти игроки, готовые к самопожертвованию. И уже потом – на втором месте, будет тот самый класс, тех же Мудрика с Судаковым... Проигрывать, как известно, тоже можно по разному – можно и так, что тебе будут аплодировать. Надо, чтобы у футболистов сборной Украины, буквально, глаза горели. Судаков на днях правильно сказал: нас ждут два финала – их нужно выиграть, другое не рассматривается.

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня, начало – в 16:00 по киевскому времени.

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Александр Горяинов Евро-2024 Румыния - Украина Словакия - Украина сборная Украины по футболу Андрей Лунин Анатолий Трубин Георгий Бущан
Юрій Остроумов Источник: Footboom
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