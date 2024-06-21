Известно, почему Мбаппе не сможет сыграть на Евро-2024 в трехцветной маске
Правила УЕФА строго ограничивают кастомизацию медицинского оборудования
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не сможет сыграть на Евро-2024 в трехцветной маске, в которой он проводил тренировки.
Согласно правилам УЕФА, он не сможет надеть маску во время матча, так как медицинское оборудование «должно быть одного цвета и не иметь опознавательных знаков команды и производителя».
Пока не решено, примет ли Мбаппе участие в матче сборной Франции против Нидерландов в пятницу, но маска, которую он может надеть, должна быть сначала одобрена УЕФА.
Мбаппе уже задал в социальных сетях вопрос о том, какую маску ему выбрать, чем вызвал бурную реакцию болельщиков и даже игроков.
В 1-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции обыграла Австрию (1:0). В концовке второго тайма Мбаппе получил серьезную травму носа.
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