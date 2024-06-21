Известно, почему Мбаппе не сможет сыграть на Евро-2024 в трехцветной маске

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не сможет сыграть на Евро-2024 в трехцветной маске, в которой он проводил тренировки.

Согласно правилам УЕФА, он не сможет надеть маску во время матча, так как медицинское оборудование «должно быть одного цвета и не иметь опознавательных знаков команды и производителя».

Пока не решено, примет ли Мбаппе участие в матче сборной Франции против Нидерландов в пятницу, но маска, которую он может надеть, должна быть сначала одобрена УЕФА.

Мбаппе уже задал в социальных сетях вопрос о том, какую маску ему выбрать, чем вызвал бурную реакцию болельщиков и даже игроков.

В 1-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции обыграла Австрию (1:0). В концовке второго тайма Мбаппе получил серьезную травму носа.