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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 10:57 | Обновлено 21 июня 2024, 11:44
1348
1

Известно, почему Мбаппе не сможет сыграть на Евро-2024 в трехцветной маске

Правила УЕФА строго ограничивают кастомизацию медицинского оборудования

21 июня 2024, 10:57 | Обновлено 21 июня 2024, 11:44
1348
1
Известно, почему Мбаппе не сможет сыграть на Евро-2024 в трехцветной маске
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не сможет сыграть на Евро-2024 в трехцветной маске, в которой он проводил тренировки.

Согласно правилам УЕФА, он не сможет надеть маску во время матча, так как медицинское оборудование «должно быть одного цвета и не иметь опознавательных знаков команды и производителя».

Пока не решено, примет ли Мбаппе участие в матче сборной Франции против Нидерландов в пятницу, но маска, которую он может надеть, должна быть сначала одобрена УЕФА.

Мбаппе уже задал в социальных сетях вопрос о том, какую маску ему выбрать, чем вызвал бурную реакцию болельщиков и даже игроков.

В 1-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции обыграла Австрию (1:0). В концовке второго тайма Мбаппе получил серьезную травму носа.

Getty Images/Global Images Ukraine

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Владимир Клепач Источник: talkSPORT
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olex.mykhailov
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