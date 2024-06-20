ФОТО. Как выглядит маска Мбаппе, в которой он будет играть на Евро-2024

В 1-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции обыграла Австрию (1:0). В концовке второго тайма Дидье Дешам вынужден был заменить Килиана Мбаппе – форвард получил серьезную травму носа.

После матча его отвезли в больницу в Дюссельдорфе на машине скорой помощи. Сейчас игрок вернулся в лагерь национальной сборной.

Мбаппе остается под вопросом на завтрашний матч против Нидерландов. Следующие матчи на Евро-2024 французский нападающий будет играть в защитной маске. Килиан показал как выглядит его защитника маска.

ФОТО. Как выглядит маска Мбаппе, в который он будет играть на Евро-2024