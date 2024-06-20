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  4. ФОТО. Как выглядит маска Мбаппе, в которой он будет играть на Евро-2024
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 21:53 |
1154
3

ФОТО. Как выглядит маска Мбаппе, в которой он будет играть на Евро-2024

Килиан получил травму в матче с Австрией

20 июня 2024, 21:53 |
1154
3
ФОТО. Как выглядит маска Мбаппе, в которой он будет играть на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В 1-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции обыграла Австрию (1:0). В концовке второго тайма Дидье Дешам вынужден был заменить Килиана Мбаппе – форвард получил серьезную травму носа.

После матча его отвезли в больницу в Дюссельдорфе на машине скорой помощи. Сейчас игрок вернулся в лагерь национальной сборной.

Мбаппе остается под вопросом на завтрашний матч против Нидерландов. Следующие матчи на Евро-2024 французский нападающий будет играть в защитной маске. Килиан показал как выглядит его защитника маска.

ФОТО. Как выглядит маска Мбаппе, в который он будет играть на Евро-2024

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу травма Евро-2024
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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