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Франция
21 июня 2024, 09:30 | Обновлено 21 июня 2024, 09:35
671
0

Известно, как Франция заменит Мбаппе в старте на Нидерланды

Команды проведут матч 21 июня

21 июня 2024, 09:30 | Обновлено 21 июня 2024, 09:35
671
0
Известно, как Франция заменит Мбаппе в старте на Нидерланды
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В пятницу, 21 июня, на чемпионате Европы 2024 в Германии состоится матч 2-го тура в группе D между сборными Нидерландов и Франции.

Команде Дидье Дешама в игре, вероятно, не сможет помочь нападающий Килиан Мбаппе. Он, напомним, в первой игре на Евро-2024 против Австрии (1:0) сломал нос.

Во Франции уверены, что Дешам в стартовом составе подопечных на поединок с Нидерландами выпустит полузащитника Орельена Тчуамени в центре поля в пару с Н’Голо Канте, а вот Адриен Рабьо, который в матче с австрийцами действовал в центре, выйдет на левом фланге атаки вместо Мбаппе.

Игра Нидерланды – Франции 21 июня начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что появилось первое фото Мбаппе без пластыря после перелома носа.

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Юрій Остроумов Источник: L'Equipe
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