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Франция
20 июня 2024, 14:40 | Обновлено 20 июня 2024, 14:57
1812
0

Появилось первое фото Мбаппе без пластыря после перелома носа на Евро-2024

Нападающий травмировался в матче с Австрией (1:0)

20 июня 2024, 14:40 | Обновлено 20 июня 2024, 14:57
1812
0
Появилось первое фото Мбаппе без пластыря после перелома носа на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Появилось первое фото нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе без пластыря после перелома носа, полученного им в матче 1-го тура групповой стадии Евро-2024 с командой Австрии (1:0).

Как известно, есть предположение, что форвард, получив травму, теперь не сыграет до завершения группового турнира чемпионата Европы 2024. Мбаппе якобы избежал операции.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе уже вернулся к тренировкам после перелома носа.

Сборная Франции во 2-м туре групповой стадии Евро-2024 сыграет с командой Нидерландов (21 июня, начало – в 22:00 по киевскому времени).

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Килиан Мбаппе Евро-2024 сборная Франции по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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