Появилось первое фото Мбаппе без пластыря после перелома носа на Евро-2024

Появилось первое фото нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе без пластыря после перелома носа, полученного им в матче 1-го тура групповой стадии Евро-2024 с командой Австрии (1:0).

Как известно, есть предположение, что форвард, получив травму, теперь не сыграет до завершения группового турнира чемпионата Европы 2024. Мбаппе якобы избежал операции.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе уже вернулся к тренировкам после перелома носа.

Сборная Франции во 2-м туре групповой стадии Евро-2024 сыграет с командой Нидерландов (21 июня, начало – в 22:00 по киевскому времени).