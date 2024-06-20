Появилось первое фото Мбаппе без пластыря после перелома носа на Евро-2024
Нападающий травмировался в матче с Австрией (1:0)
Появилось первое фото нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе без пластыря после перелома носа, полученного им в матче 1-го тура групповой стадии Евро-2024 с командой Австрии (1:0).
Как известно, есть предположение, что форвард, получив травму, теперь не сыграет до завершения группового турнира чемпионата Европы 2024. Мбаппе якобы избежал операции.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе уже вернулся к тренировкам после перелома носа.
Сборная Франции во 2-м туре групповой стадии Евро-2024 сыграет с командой Нидерландов (21 июня, начало – в 22:00 по киевскому времени).
Les Bleus sont arrivés à Leipzig 📍#FiersdetreBleus pic.twitter.com/FIdVVpSZ0c— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 20, 2024
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