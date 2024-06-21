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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 03:01 | Обновлено 21 июня 2024, 03:15
72
0

Нико УИЛЬЯМС: «В Италии отличная команда, но мы играли очень хорошо»

Лучший игрок матча Испания – Италия дал свой комментарий

21 июня 2024, 03:01 | Обновлено 21 июня 2024, 03:15
72
0
Нико УИЛЬЯМС: «В Италии отличная команда, но мы играли очень хорошо»
УЕФА. Нико Уильямс

Вингер сборной Испании Нико Уильямс, которого УЕФА признал лучшим игроком матча Испания – Италия (1:0), прокомментировал игру своей команды.

«Все прошло сегодня очень хорошо, и товарищи по команде мне очень помогли. Обыгрыш один на один – это моя сильная сторона. Пройдешь защитника один раз, и все становится проще.

Думаю, это моя самая полноценная игра за Испанию, и надеюсь, что смогу продолжать помогать команде, насколько только сумею. Удержание мяча – это моя слабая сторона, и над этим я собираюсь работать. Тем не менее, я доволен.

Я очень сконцентрирован на Евро и делаю все, что в моих силах, чтобы помочь главному тренеру. Всегда мечтал попасть на такой уровень, сыграть на чемпионате Европы и стать лучшим игроком матча, так что я рад.

Мы знали, что матч будет очень трудным и что нам нужно было сделать. Доминировали по всем направлениям. В Италии отличная команда, но мы играли очень хорошо и заслуженно победили.

Мои товарищи по команде поаплодировали мне в раздевалке, и я хотел бы поблагодарить их за то, что своим мастерством мне помогли. Рад помогать им в раздевалке. Я сразу же получил текстовое сообщение от брата, и, надеюсь, моя семья наслаждается этим так же, как и я.

На ошибках учишься. Я упустил два важных момента в матче Кубка короля против «Осасуны», и тогда было очень больно, но я добился большого прогресса в психологическом настрое. Продолжаю работать очень усердно, чтобы стараться помогать команде, поскольку, если упускаешь шанс, должен знать, что появится другой.», – сказал Уильямс.

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Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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