ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Мы играем только на победу. Не умеем играть по-другому»

20 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене состоится матч 2-го тура группы B Евро-2024 между сборными Испании и Италии.

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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал предстоящую игру:

В матче с Хорватией мы показали совершенный футбол, вдохновленный генами победителей, которые встроены в ДНК нашей команды. В гены всех ее футболистов: как более молодых, и так и более опытных, которые выиграли в футболе уже практически все возможное, но по-прежнему очень голодны до побед и рвутся вперед. Я хочу особо отметить профессионализм, высочайшую отдачу и рвение моей команды.

При любых обстоятельствах мы стремимся быть сильнее. У нас разные игроки, который способны адаптироваться в различных условиях. Есть философия: мы должны контролировать наш футбол, нашу игру в пас. Но футбол меняется. Выпады становятся стремительнее, и мы стараемся атаковать как можно быстрее. Мы хотим создать тот стиль, который позволит нам побеждать.

Пока все для нас складывается успешно, но всегда есть куда расти. Мы должны оставаться скромными и продолжать бороться. Это долгий турнир. Впереди длинный путь, и мы хорошо знаем потенциал сборных Франции, Германии, Италии и Португалии. Мы будем работать не покладая рук, чтобы становиться все лучше и лучше.

Италия очень похожа на нас. Они недавно обновили команду, у них есть молодые ребята, мне очень нравится, как они сражаются. У них много мастеров, есть опытные игроки. Смотреть на Италию - это как смотреть на свое отражение.

Я очень доволен игрой каждого футболиста против Хорватии, и я очень доволен тем, как тренируются другие наши ребята. Они показали себя на очень высоком уровне. Конечно, мы хотим победить. Сейчас все наши мысли только об этой игре. Мы двигаемся к нашей цели от матча к матчу. Это для нас важнейшая игра. В каждом матче мы играем только на победу. Мы не умеем играть по-другому».