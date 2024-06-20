Испания – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 июня в 22:00 матч 2-го тура Евро-2024 в Гельзенкирхене
20 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене состоится матч 2-го тура группы B Евро-2024 между сборными Испании и Италии.
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В первом туре Испания разгромила Хорватию (3:0), а Италия взяла верх над Албанией (2:1).
Во втором туре Хорватия не сумела обыграть Албанию (2:2).
Испания и Италия имеют по 3 очка перед личной встречей, а Албания и Хорватия набрали по 1 очку.
Турнирная таблица группы B
Испания – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO
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