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Евро
Испания
20.06.2024 22:00 - : -
Италия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 09:55 | Обновлено 20 июня 2024, 11:00
55
0

Испания – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 июня в 22:00 матч 2-го тура Евро-2024 в Гельзенкирхене

20 июня 2024, 09:55 | Обновлено 20 июня 2024, 11:00
55
0
Испания – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене состоится матч 2-го тура группы B Евро-2024 между сборными Испании и Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре Испания разгромила Хорватию (3:0), а Италия взяла верх над Албанией (2:1).

Во втором туре Хорватия не сумела обыграть Албанию (2:2).

Испания и Италия имеют по 3 очка перед личной встречей, а Албания и Хорватия набрали по 1 очку.

Турнирная таблица группы B

Испания – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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