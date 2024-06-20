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  4. Кейн стал в один ряд с именитыми Оуэном и Руни благодаря голу на Евро-2024
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 20:25 |
321
0

Кейн стал в один ряд с именитыми Оуэном и Руни благодаря голу на Евро-2024

Гарри отличился за сборную Англии в ворота Дании

20 июня 2024, 20:25 |
321
0
Кейн стал в один ряд с именитыми Оуэном и Руни благодаря голу на Евро-2024
Twitter. Гарри Кейн

20 июня в немецком Франкфурте проходит матч 2-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Англии.

На 18 минуте матча, нападающий сборной Англии – Гарри Кейн вывел свою сборную вперёд. Игрок впервые на этом турнире поразил ворота соперника.

Также Гарри смог отличиться достижением: забил на четырех крупных турнирах (чемпионат мира 2018, Чемпионат Европы 2020, чемпионат мира 2022 и чемпионат мира 2024).

Кейн стал третьим англичанином в истории, забившим на четырех крупных турнирах. Раннее это удавалось сделать двум игрокам: Майклу Оуэну и Уэйну Руни.

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Евро-2024 Англия - Дания сборная Англии по футболу сборная Дании по футболу рекорд Гарри Кейн Майкл Оуэн Уэйн Руни статистика
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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