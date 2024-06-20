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  4. ВИДЕО. Кейн вывел вперед сборную Англии в матче с Данией
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 19:26 | Обновлено 20 июня 2024, 19:46
1136
1

ВИДЕО. Кейн вывел вперед сборную Англии в матче с Данией

Гарри забил на 18-й минуте

20 июня 2024, 19:26 | Обновлено 20 июня 2024, 19:46
1136
1
ВИДЕО. Кейн вывел вперед сборную Англии в матче с Данией
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

20 июня в немецком Франкфурте проходит матч 2-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 18-й минуте счет в матче открыл звездный форвард английской сборной Гарри Кейн. Для Гарри этот гол стал первым на нынешнем Евро.

В группе C кроме Дании и Англии, играют Словения и Сербия.

ВИДЕО. Кейн вывел вперед сборную Англии в матче с Данией

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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