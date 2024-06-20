Чемпионат Европы20 июня 2024, 19:26 | Обновлено 20 июня 2024, 19:46
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ВИДЕО. Кейн вывел вперед сборную Англии в матче с Данией
Гарри забил на 18-й минуте
20 июня 2024, 19:26 | Обновлено 20 июня 2024, 19:46
1136
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20 июня в немецком Франкфурте проходит матч 2-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Англии.
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На 18-й минуте счет в матче открыл звездный форвард английской сборной Гарри Кейн. Для Гарри этот гол стал первым на нынешнем Евро.
В группе C кроме Дании и Англии, играют Словения и Сербия.
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