20 июня в немецком Франкфурте проходит матч 2-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Англии.

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На 18-й минуте счет в матче открыл звездный форвард английской сборной Гарри Кейн. Для Гарри этот гол стал первым на нынешнем Евро.

В группе C кроме Дании и Англии, играют Словения и Сербия.

ВИДЕО. Кейн вывел вперед сборную Англии в матче с Данией