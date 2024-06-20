Клуб, который интересуется Довбиком, собирается подписать россиянина
Илья Помазун может продолжить карьеру в «Атлетико» Мадрид
«Атлетико» Мадрид близок к подписанию на правах аренды голкипера «цска» москва Ильи Помазуна. Об этом сообщает французский журналист армянского происхождения Тибо Везирян.
По его информации, «Атлетико» собирается подписать помазуна на правах аренды и рассматривает его как дублера Яна Облака в следующем сезоне. Последние три года помазун провел в аренде в другом российском клубе, «урале».
Напомним, в последнее время именно «Атлетико» Мадрид называется главным претендентом на подписание форварда сборной Украины Артема Довбика.
Ранее «ПСЖ» подписал другого российского голкипера, Матвея Сафонова.
Décidément, les gardiens russes…— T.V. (@ThibaudVezirian) June 20, 2024
🤝🏼 Finalisation en cours du prêt d’Ilya Pomazun (CSKA Moscou) à l’Atletico de Madrid pour être la doublure de Jan Oblak. Le joueur et le club sont ok. Les deux clubs doivent boucler le dossier. #mercato
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сербы обязаны выплатить 14,5 тысяч евро за «распространении провокационных месседжей»
Пора уже нашей сборной отрабатывать авансы и премиальные