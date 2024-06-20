Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб, который интересуется Довбиком, собирается подписать россиянина
Испания
20 июня 2024, 19:14 |
1349
1

Клуб, который интересуется Довбиком, собирается подписать россиянина

Илья Помазун может продолжить карьеру в «Атлетико» Мадрид

20 июня 2024, 19:14 |
1349
1
Клуб, который интересуется Довбиком, собирается подписать россиянина
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Помазун

«Атлетико» Мадрид близок к подписанию на правах аренды голкипера «цска» москва Ильи Помазуна. Об этом сообщает французский журналист армянского происхождения Тибо Везирян.

По его информации, «Атлетико» собирается подписать помазуна на правах аренды и рассматривает его как дублера Яна Облака в следующем сезоне. Последние три года помазун провел в аренде в другом российском клубе, «урале».

Напомним, в последнее время именно «Атлетико» Мадрид называется главным претендентом на подписание форварда сборной Украины Артема Довбика.

Ранее «ПСЖ» подписал другого российского голкипера, Матвея Сафонова.

По теме:
Верес завершил сотрудничество с опытным полузащитником
МЮ хотел подписать защитника. УЕФА запретил трансфер
Жирона покупает форварда. Но не замену Довбику – украинца хотят удержать
Атлетико Мадрид ЦСКА Москва трансферы трансферы Ла Лиги Артем Довбик
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
Футбол | 20 июня 2024, 01:36 7
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро

Сербы обязаны выплатить 14,5 тысяч евро за «распространении провокационных месседжей»

Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Футбол | 20 июня 2024, 17:19 16
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024

Пора уже нашей сборной отрабатывать авансы и премиальные

ВИДЕО. Кейн вывел вперед сборную Англии в матче с Данией
Футбол | 20.06.2024, 19:26
ВИДЕО. Кейн вывел вперед сборную Англии в матче с Данией
ВИДЕО. Кейн вывел вперед сборную Англии в матче с Данией
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Футбол | 20.06.2024, 05:20
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 20.06.2024, 08:18
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
який помазун? це хто взагалі такий? Де "Атлетіко", а де якесь дно-"урал"
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2024. Группа В: действующий чемпион и еще две топ-сборные
Евро-2024. Группа В: действующий чемпион и еще две топ-сборные
20.06.2024, 13:15 1
Футбол
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
19.06.2024, 10:19 8
Футбол
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
20.06.2024, 07:01 13
Футбол
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
20.06.2024, 09:47 34
Футбол
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
18.06.2024, 20:16 43
Футбол
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
18.06.2024, 21:14 3
Футбол
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
20.06.2024, 13:59 50
Футбол
Риддик Боу ответил на вопрос, кто бы победил: Усик или Холифилд
Риддик Боу ответил на вопрос, кто бы победил: Усик или Холифилд
19.06.2024, 15:01 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем