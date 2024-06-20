Клуб, который интересуется Довбиком, собирается подписать россиянина

«Атлетико» Мадрид близок к подписанию на правах аренды голкипера «цска» москва Ильи Помазуна. Об этом сообщает французский журналист армянского происхождения Тибо Везирян.

По его информации, «Атлетико» собирается подписать помазуна на правах аренды и рассматривает его как дублера Яна Облака в следующем сезоне. Последние три года помазун провел в аренде в другом российском клубе, «урале».

Напомним, в последнее время именно «Атлетико» Мадрид называется главным претендентом на подписание форварда сборной Украины Артема Довбика.

Ранее «ПСЖ» подписал другого российского голкипера, Матвея Сафонова.