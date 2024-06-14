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  4. Французский стыд. ПСЖ официально объявил о покупке российского голкипера
Франция
14 июня 2024, 19:28 |
2622
33

Французский стыд. ПСЖ официально объявил о покупке российского голкипера

Парижане подписали Матвея Сафонова из «Краснодара»

14 июня 2024, 19:28 |
2622
33
Французский стыд. ПСЖ официально объявил о покупке российского голкипера
psg.fr

Чемпион Франции и один из самых богатых клубов мирового футбола «Пари Сен-Жермен» официально отрапортовал о покупке голкипера «Краснодара» и сборной россии Матвея Сафонова.

С футболистом из страны 404 подписан 5-летний контракт.

Официально о сумме сделки не сообщается, но ранее СМИ писали, что ПСЖ трансфер Сафонова обойдется в 20 миллионов евро.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара» и провел за эту команду 175 официальных поединков. Также на его счету 14 игр за сборную страны-террориста.

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Алексей Сливченко Источник: ФК ПСЖ
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Комментарии 33
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Harun Bakircioğlu
ПСЖ и так один из самых ненавистных клубов, добавился еще один повод
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+12
umnuy2
не ну не уроды а
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+8
MrStepanovM .
мало того що він росіянин ще й табло в нього якесь дебілкувате
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
serhiy
Останні падли лицемірні !!!
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+4
DK1961
Злостный алиментщик выпущен из педерассии? 
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Puppet_master
дивлячись на це табло... 100% для псж чувак
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+1
avk2307
Дуже показовий приклад.
Коли Макрон розказує як вони всім "не важливим" для деержави бізнесам заборонили працювати в рашці , а псж який міг купити 10 африканців чи европейців з інших країн вибирає гравця краснодара. І потім Макрону доведеться цьому кадру руку тиснути...
Чим вони думають?
Чи вони навмисно? 
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+1
Показать Скрыть 8 ответов
New Zealander
Хорошо хоть что он всего лишь вратарь - а ето значит мало поводов для радости будет у русни так как воротари голов не забивают 
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-1
MertviyHahol
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
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-8
Показать Скрыть 11 ответов
Dimonchik
Сафонов дуже непоганий воротар. Гроші не пахнуть
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-11
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