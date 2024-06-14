Чемпион Франции и один из самых богатых клубов мирового футбола «Пари Сен-Жермен» официально отрапортовал о покупке голкипера «Краснодара» и сборной россии Матвея Сафонова.

С футболистом из страны 404 подписан 5-летний контракт.

Официально о сумме сделки не сообщается, но ранее СМИ писали, что ПСЖ трансфер Сафонова обойдется в 20 миллионов евро.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара» и провел за эту команду 175 официальных поединков. Также на его счету 14 игр за сборную страны-террориста.