Французский стыд. ПСЖ официально объявил о покупке российского голкипера
Парижане подписали Матвея Сафонова из «Краснодара»
Чемпион Франции и один из самых богатых клубов мирового футбола «Пари Сен-Жермен» официально отрапортовал о покупке голкипера «Краснодара» и сборной россии Матвея Сафонова.
С футболистом из страны 404 подписан 5-летний контракт.
Официально о сумме сделки не сообщается, но ранее СМИ писали, что ПСЖ трансфер Сафонова обойдется в 20 миллионов евро.
Сафонов является воспитанником академии «Краснодара» и провел за эту команду 175 официальных поединков. Также на его счету 14 игр за сборную страны-террориста.
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Коли Макрон розказує як вони всім "не важливим" для деержави бізнесам заборонили працювати в рашці , а псж який міг купити 10 африканців чи европейців з інших країн вибирає гравця краснодара. І потім Макрону доведеться цьому кадру руку тиснути...
Чим вони думають?
Чи вони навмисно?