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Украина. Премьер лига
20 июня 2024, 14:36 | Обновлено 20 июня 2024, 14:43
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0

Верес завершил сотрудничество с опытным полузащитником

Футболист ведет переговоры с другими украинскими клубами

20 июня 2024, 14:36 | Обновлено 20 июня 2024, 14:43
743
0
Верес завершил сотрудничество с опытным полузащитником
ФК Верес. Андрей Кухарук

Как стало известно Sport.ua, центральный полузащитник Андрей Кухарук не будет продлевать контракт с «Вересом». Срок предыдущего соглашения истек 15 июня.

«Решили с «Вересом» завершить сотрудничество. Где продолжу карьеру, еще не определился. В прессе писали о вариантах с ЛНЗ, «Ингульцом», «Буковиной» и командами из Польши? Выехать за границу сейчас не представляется возможным, а что касается названных вами украинских клубов, то с кем-то не договорились, с кем-то разговариваем», – сказал Кухарук корреспонденту нашего сайта.

28-летний уроженец Тернополя перешел в «Верес» летом прошлого года из «Ингульца». В минувшем сезоне Кухарук провел 23 матча во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Ранее хавбек играл, среди прочего, за тернопольскую «Ниву», «Агробизнес», «Рух» и «Мариуполь».

«Верес» по итогам сезона 2023/2024 занял 13-е место в УПЛ, после чего в стыках по сумме двух матчей обыграл «Эпицентр» (1:1, 3:1).

Ранее «Верес» представил список летних спаррингов.

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Верес Ровно Андрей Кухарук трансферы трансферы УПЛ инсайд Украинская Премьер-лига
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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