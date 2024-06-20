Верес завершил сотрудничество с опытным полузащитником

Как стало известно Sport.ua, центральный полузащитник Андрей Кухарук не будет продлевать контракт с «Вересом». Срок предыдущего соглашения истек 15 июня.

«Решили с «Вересом» завершить сотрудничество. Где продолжу карьеру, еще не определился. В прессе писали о вариантах с ЛНЗ, «Ингульцом», «Буковиной» и командами из Польши? Выехать за границу сейчас не представляется возможным, а что касается названных вами украинских клубов, то с кем-то не договорились, с кем-то разговариваем», – сказал Кухарук корреспонденту нашего сайта.

28-летний уроженец Тернополя перешел в «Верес» летом прошлого года из «Ингульца». В минувшем сезоне Кухарук провел 23 матча во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Ранее хавбек играл, среди прочего, за тернопольскую «Ниву», «Агробизнес», «Рух» и «Мариуполь».

«Верес» по итогам сезона 2023/2024 занял 13-е место в УПЛ, после чего в стыках по сумме двух матчей обыграл «Эпицентр» (1:1, 3:1).

Ранее «Верес» представил список летних спаррингов.