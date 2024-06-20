Испания20 июня 2024, 08:45 |
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Легенда сборной Испании назвал игрока, который «определит эпоху»
Жерар Пике – о Ламине Ямале
20 июня 2024, 08:45 |
1930
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Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике, который становился чемпионом мира 2010 года и чемпионом Европы 2012, высказался о потенциальных возможностях 16-летнего испанского вингера Ламина Ямала.
«Есть ряд молодых игроков с большим будущим. Чемпионат Европы станет для них поворотным моментом. Ламин Ямаль определит эпоху», — заявил Пике.
Как известно, Ламин Ямал установил уникальное достижение на Евро-2024.
Ранее Жерар Пике назвал две сборные, которые являются фаворитами на титул Евро-2024.
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