Жерар Пике назвал две сборные, которые являются фаворитами на титул Евро-24
Экс-защитник считает, что Испания и Германия способны завоевать трофей чемпиона Европы
Известный испанский экс-защитник Жерар Пике назвал две сборные, который являются фаворитами на титул Евро-2024:
«Конечно, у Германии есть шанс выиграть титул. Они конкурентоспособные. Часто выигрывали турниры, и я убежден, что как хозяева они очень сложный соперник.
В сборной Испании аналогичная ситуация с немецкой командой. Это смена поколений. В последние годы Испания всегда показывала хорошее лицо на турнирах и является претендентом на титул», – заявил Пике.
Германия уже гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата Европы после двух побед на групповом этапе. Испания 20 июня проведет поединок 2-го тура против Италии.
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