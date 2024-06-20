Жерар Пике назвал две сборные, которые являются фаворитами на титул Евро-24

Известный испанский экс-защитник Жерар Пике назвал две сборные, который являются фаворитами на титул Евро-2024:

«Конечно, у Германии есть шанс выиграть титул. Они конкурентоспособные. Часто выигрывали турниры, и я убежден, что как хозяева они очень сложный соперник.

В сборной Испании аналогичная ситуация с немецкой командой. Это смена поколений. В последние годы Испания всегда показывала хорошее лицо на турнирах и является претендентом на титул», – заявил Пике.

Германия уже гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата Европы после двух побед на групповом этапе. Испания 20 июня проведет поединок 2-го тура против Италии.