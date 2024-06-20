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  4. Жерар Пике назвал две сборные, которые являются фаворитами на титул Евро-24
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 02:29 |
447
0

Жерар Пике назвал две сборные, которые являются фаворитами на титул Евро-24

Экс-защитник считает, что Испания и Германия способны завоевать трофей чемпиона Европы

20 июня 2024, 02:29 |
447
0
Жерар Пике назвал две сборные, которые являются фаворитами на титул Евро-24
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Известный испанский экс-защитник Жерар Пике назвал две сборные, который являются фаворитами на титул Евро-2024:

«Конечно, у Германии есть шанс выиграть титул. Они конкурентоспособные. Часто выигрывали турниры, и я убежден, что как хозяева они очень сложный соперник.

В сборной Испании аналогичная ситуация с немецкой командой. Это смена поколений. В последние годы Испания всегда показывала хорошее лицо на турнирах и является претендентом на титул», – заявил Пике.

Германия уже гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата Европы после двух побед на групповом этапе. Испания 20 июня проведет поединок 2-го тура против Италии.

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Жерар Пике сборная Испании по футболу сборная Германии по футболу Евро-2024
Даниил Агарков Источник: Sport Bild
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