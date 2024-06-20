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  4. Довбик рассказал, удивила ли его победа Словакии над Бельгией на Евро-2024
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 05:43 |
736
0

Довбик рассказал, удивила ли его победа Словакии над Бельгией на Евро-2024

Артем считает, что на чемпионате Европы нет слабых команд

20 июня 2024, 05:43 |
736
0
Довбик рассказал, удивила ли его победа Словакии над Бельгией на Евро-2024
УЕФА. Артем Довбик

17 июня состоялся матч 1-го тура в группе Е на Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии. Игра завершилась неожиданной победой словаков со счетом 1:0.

Словаки и бельгийцы в квартете Е также сыграют с Украиной и Румынией. Подопечные Сергея Реброва проведут поединок против Словакии 21 июня, а против Бельгии – 26 июня.

Форвард сине-желтых Артем Довбик прокомментировал результат поединка Бельгии и Словакии:

«Меня не очень удивил результат матча, потому что на таком турнире нет слабых команд. Каждая умеет обороняться и атаковать, умеет действовать во всех фазах, поэтому на уровне сборных сейчас очень тяжело играть с любым соперником.

Повторюсь, результат не удивил, но сделал ситуацию в нашей группе еще более запутанной», – сказал Довбик.

Видеообзор матча Бельгия – Словакия (0:1)

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Артем Довбик сборная Бельгии по футболу сборная Словакии по футболу Бельгия - Словакия Евро-2024
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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