Довбик рассказал, удивила ли его победа Словакии над Бельгией на Евро-2024
Артем считает, что на чемпионате Европы нет слабых команд
17 июня состоялся матч 1-го тура в группе Е на Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии. Игра завершилась неожиданной победой словаков со счетом 1:0.
Словаки и бельгийцы в квартете Е также сыграют с Украиной и Румынией. Подопечные Сергея Реброва проведут поединок против Словакии 21 июня, а против Бельгии – 26 июня.
Форвард сине-желтых Артем Довбик прокомментировал результат поединка Бельгии и Словакии:
«Меня не очень удивил результат матча, потому что на таком турнире нет слабых команд. Каждая умеет обороняться и атаковать, умеет действовать во всех фазах, поэтому на уровне сборных сейчас очень тяжело играть с любым соперником.
Повторюсь, результат не удивил, но сделал ситуацию в нашей группе еще более запутанной», – сказал Довбик.
Видеообзор матча Бельгия – Словакия (0:1)
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