МЕССИ: «По своей натуре считаем себя лучшими, воспринимаем как должное»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси перед стартом Кубка Америки рассказал о настрое команды.

«Я всегда говорил и говорю, что Аргентина – фаворит, но знаете, мы по своей натуре всегда считаем себя лучшими, воспринимаем это как должное и из-за этого много раз обжигались.

Сегодня мы действительно можем сказать, что мы фавориты, потому что мы – последние чемпионы мира, но это не значит, что мы возьмем Кубок Америки, играя пешком», – сказал аргентинец.



Кубок Америки, который пройдёт в США с 21 июня по 15 июля, стартует матчем действующего чемпиона – Аргентины против Канады.