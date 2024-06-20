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Кубок Америки
20 июня 2024, 05:34 | Обновлено 20 июня 2024, 05:35
157
0

МЕССИ: «По своей натуре считаем себя лучшими, воспринимаем как должное»

Капитан сборной Аргентины рассказал о настрое сборной перед Копа Америка

20 июня 2024, 05:34 | Обновлено 20 июня 2024, 05:35
157
0
МЕССИ: «По своей натуре считаем себя лучшими, воспринимаем как должное»
Twitter. Лионель Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси перед стартом Кубка Америки рассказал о настрое команды.

«Я всегда говорил и говорю, что Аргентина – фаворит, но знаете, мы по своей натуре всегда считаем себя лучшими, воспринимаем это как должное и из-за этого много раз обжигались.

Сегодня мы действительно можем сказать, что мы фавориты, потому что мы – последние чемпионы мира, но это не значит, что мы возьмем Кубок Америки, играя пешком», – сказал аргентинец.

Кубок Америки, который пройдёт в США с 21 июня по 15 июля, стартует матчем действующего чемпиона – Аргентины против Канады.

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Алексей Тиньков Источник: AS
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