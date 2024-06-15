Будут защищать титул. Аргентина объявила заявку на Копа Америка

Сборная Аргентины объявила заявку на Копа Америка, который с 20 июня по 14 июля пройдет в США. Команда Лионеля Скалони будет защищать свой титул.

Команда сыграет в группе с Перу, Чили и Канадой.

Вратари: Мартинес (Астон Вилла), Армани (Ривер Плейт), Рулли (Аякс).

Защитники: Монтьель (Ноттингем Форест), Молина (Атлетико), Ромеро (Тоттенхэм), Песселья (Бетис), Куарта (Фиорентина), Отаменди (Бенфика), Мартинес (МЮ), Акунья (Севилья), Тальяфико (Лион).

Хавбеки: Родригес (Бетис), Паредес (Рома), Макаллистер (Ливерпуль), Де Поль (Атлетико), Паласиос (Байер), Фернандес (Челси), Ди Мария (Бенфика), Ло Чельсо (Тоттенхэм), Карбони (Монца), Гарначо (МЮ).

Форварды: Месси (Интер Майами), Гонсалес (Фиорентина), Лаутаро (Интер), Альварес (Манчестер Сити), Гонсалес (Фиорентина).

Аргентинцы выиграли два кряду больших турнира – Копа Америка-2021 и ЧМ-2022.