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  4. Кларк сравнил матчи Шотландии с Германией и Швейцарией на Евро-2024
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 04:41 |
61
0

Кларк сравнил матчи Шотландии с Германией и Швейцарией на Евро-2024

Главный тренер шотландцев прокомментировал ничейный результат в игре с швейцарцами

20 июня 2024, 04:41 |
61
0
Кларк сравнил матчи Шотландии с Германией и Швейцарией на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Кларк

19 июня состоялся матч 2-го тура группы А на Евро-2024 между сборными Шотландии и Швейцарии. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи главный тренер шотландского коллектива Стив Кларк прокомментировал ничейный результат поединка:

«Мы не появились в первой игре [против Германии]. Мы хорошая команда, когда играем. Вы должны отложить первую игру как действительно плохую ночь. Сегодня вечером мы были полны решимости прессинговать за мячом и выше по полю. Должен сказать, это было против очень хорошей швейцарской команды.

Это была хорошая игра между двумя равными командами. Нам сейчас определенно нужна победа. Я считаю, что если мы наберем три очка, мы пройдем в следующий этап.

Это то, чего мы ожидали. Именно так мы играли последние три или четыре года. Мы знали, что нам нужно было делать. Это была хорошая командная игра против хороших соперников и хорошая реакция на разочаровывающий вечер [против Германии]. Мы еще живы.

Реальность такова, что мы смотрели на вторые две игры в группе, и вот как получилось. Даже если бы мы хорошо сыграли против Германии, нам нужно было бы что-то получить от этой игры».

Полузащитник Шотландии Скотт Мактоминей:

«В последней игре мы были очень пассивны. Мы действовали медленно, ни на что не реагировали. Мы знаем, на что способны. В этом составе у нас настоящая энергия. Поэтому мы знаем, что можем высоко прессинговать. Это было очень важно сегодня вечером.

Грант [Хэнли] еще раз ударил головой в штангу, так что у нас было много шансов. Если мы продолжим играть с этим голодом и желанием, то верим, что сможем пойти и обыграть Венгрию. Почти уверен, что мы сможем это сделать.

Во втором тайме у нас были хорошие моменты с мячом, мы были терпеливы с ним. Мы прессинговали в нужные моменты. Есть реальные позитивные моменты, которые можно использовать в следующей игре [против Венгрии]. Это игры, в которых ты должен оставить все это на поле».

Видео голов и обзор матча Шотландия – Швейцария (1:1)

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Даниил Агарков Источник: УЕФА
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