Шакири пояснил, как ему удалось забить шедевр в ворота Шотландии на Евро

19 июня состоялся матч 2-го тура группы А на Евро-2024 между сборными Шотландии и Швейцарии. Игра завершилась со счетом 1:1.

Автор единственного гола в составе швейцарцев Джердан Шакири, который вколотил мяч в девятку ворот соперников, рассказал, как ему удалось оформить такой шедевр:

«Я увидел, что вратарь стоит далеко, и подумал про себя: «Давай, пробей сейчас». Конечно, это был важный гол – и очень красивый. Мяч приближался ко мне так медленно, что я подумал: «Хорошо, мне нужно попытаться поймать его с первого раза», и действительно идеально ударил его в угол.

Сегодня был еще один день, когда я смог помочь команде. Большие игры созданы для меня. Надеюсь, меня запомнят за это.

Мы были разочарованы тем, что не выиграли игру, но в итоге счёт 1:1 стал справедливым результатом. Шотландия боролась до конца и тоже пыталась забить голы, но я думаю, что мы были лучшей командой и имели больше шансов.

Если бы мы забили и сделали счет 2:1, возможно, игра стала бы более открытой, и мы могли бы забить еще один гол. Из этой игры мы должны извлечь урок, что нам нужно забивать и использовать свои шансы в следующей игре», – сказал Шакири.

Видеообзор матча Шотландия – Швейцария (1:1)

Видео гола Шакири в ворота Шотландии