Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шакири пояснил, как ему удалось забить шедевр в ворота Шотландии на Евро
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 04:10 |
323
0

Шакири пояснил, как ему удалось забить шедевр в ворота Шотландии на Евро

Джердан отличился голом за Швейцарию в матче с шотландцами, который завершился 1:1

20 июня 2024, 04:10 |
323
0
Шакири пояснил, как ему удалось забить шедевр в ворота Шотландии на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Джердан Шакири

19 июня состоялся матч 2-го тура группы А на Евро-2024 между сборными Шотландии и Швейцарии. Игра завершилась со счетом 1:1.

Автор единственного гола в составе швейцарцев Джердан Шакири, который вколотил мяч в девятку ворот соперников, рассказал, как ему удалось оформить такой шедевр:

«Я увидел, что вратарь стоит далеко, и подумал про себя: «Давай, пробей сейчас». Конечно, это был важный гол – и очень красивый. Мяч приближался ко мне так медленно, что я подумал: «Хорошо, мне нужно попытаться поймать его с первого раза», и действительно идеально ударил его в угол.

Сегодня был еще один день, когда я смог помочь команде. Большие игры созданы для меня. Надеюсь, меня запомнят за это.

Мы были разочарованы тем, что не выиграли игру, но в итоге счёт 1:1 стал справедливым результатом. Шотландия боролась до конца и тоже пыталась забить голы, но я думаю, что мы были лучшей командой и имели больше шансов.

Если бы мы забили и сделали счет 2:1, возможно, игра стала бы более открытой, и мы могли бы забить еще один гол. Из этой игры мы должны извлечь урок, что нам нужно забивать и использовать свои шансы в следующей игре», – сказал Шакири.

Видеообзор матча Шотландия – Швейцария (1:1)

Видео гола Шакири в ворота Шотландии

По теме:
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Кларк сравнил матчи Шотландии с Германией и Швейцарией на Евро-2024
ЯКИН: Если сравнивать команды, то да, Шотландия создала нам больше проблем
Джердан Шакири пресс-конференция сборная Швейцарии по футболу сборная Шотландии по футболу Шотландия - Швейцария Евро-2024
Даниил Агарков Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, почему Арсенал хочет избавиться от Зинченко летом
Футбол | 19 июня 2024, 07:01 4
Стало известно, почему Арсенал хочет избавиться от Зинченко летом
Стало известно, почему Арсенал хочет избавиться от Зинченко летом

У украинца слишком высокая зарплата для запасного игрока

Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
Футбол | 19 июня 2024, 10:19 7
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии

Хавбек – о настроении в стане сборной Украины

Георгий СУДАКОВ: «Забыть матч с Румынией нельзя. Это уже невозможно»
Футбол | 19.06.2024, 21:25
Георгий СУДАКОВ: «Забыть матч с Румынией нельзя. Это уже невозможно»
Георгий СУДАКОВ: «Забыть матч с Румынией нельзя. Это уже невозможно»
Игрок сборной Албании сделал то, что никому ранее не удавалось в истории
Футбол | 20.06.2024, 03:11
Игрок сборной Албании сделал то, что никому ранее не удавалось в истории
Игрок сборной Албании сделал то, что никому ранее не удавалось в истории
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
Бокс | 19.06.2024, 17:35
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии
Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии
18.06.2024, 23:55 16
Футбол
Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
18.06.2024, 13:39 7
Футбол
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
19.06.2024, 13:20 62
Футбол
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
18.06.2024, 07:21 20
Бокс
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
18.06.2024, 20:16 41
Футбол
Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина
Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина
18.06.2024, 15:04 8
Футбол
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
18.06.2024, 07:31 14
Футбол
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
18.06.2024, 10:41 86
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем