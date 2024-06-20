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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 03:11 |
307
0

Игрок сборной Албании сделал то, что никому ранее не удавалось в истории

Клаус Гьясула в матче против Хорватии отметился и голом, и автоголом

20 июня 2024, 03:11 |
307
0
Игрок сборной Албании сделал то, что никому ранее не удавалось в истории
Twitter. Клаус Гьясула

В среду, 19 июня, сборные Хорватии и Албании провели матч 2-го тура группы В Евро-2024. Игра завершилась с ничейным счётом 2:2.

34-летний игрок албанского коллектива Клаус Гьясула, который на клубном уровне защищает цвета немецкого «Дармштадт 98», установил уникальное «достижение». Полузащитник стал первым футболистом в истории чемпионатов Европы, а также мира, который сумел в одном матче забить гол и автогол выйдя с замены.

В матче против Хорватии Клаус появился на поле на 72-й. Всего через 4 минуты он забил в свои ворота, сделав счёт 2:1 в пользу соперника. Однако в добавленное арбитром время игрок сумел реабилитироваться, забив на 90+5-й, тем самым обеспечив столь важную ничью для сборной Албании.

Видеообзор матча Хорватия – Албания (2:2)

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Евро-2024 Клаус Гьясула сборная Хорватии по футболу сборная Албании по футболу Хорватия - Албания автогол рекорд
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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