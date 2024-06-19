СИЛВИНЬО: «Если бы минут было больше, мы бы могли обыграть Хорватию»

19 июня состоялся матч 2-го тура группы В на Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании. Игра завершилась со счетом 2:2.

После завершения встречи главный тренер албанского коллектива Силвиньо провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал результат поединка:

«Прежде всего, вы должны уважать другую сторону, потому что Хорватия в последние несколько лет добилась очень хороших результатов. У них невероятные игроки. Всю игру сложно анализировать. В первом тайме мы выступили очень хорошо, но во втором тайме у нас были трудности на протяжении более 15-20 минут. Но в конце игры мы заслужили ничью.

Надо пересмотреть матч, но игра сильно изменилась во втором тайме. Считаю, что мы сделали хорошие замены. Например, в последние десять минут нам пришлось выбирать между Брохой и Даку, и мы выбираем Даку, потому что он сильнее и так много борется, а Брохе нужно пространство.

Очень тяжело анализировать весь матч, но на последних минутах у нас были возможности выиграть игру, и если бы минут было больше, мы могли бы это сделать».

Форвард Албании Ясир Асани:

«Мы провели очень хорошую игру, особенно в первом тайме, и, если нам немного повезло бы, у нас были бы шансы выиграть этот матч. Хорватия – очень хорошая команда. Мы должны получать от этого удовольствие, потому что мы играли против одной из лучших команд турнира.

Они столько раз доставляли нам трудности. С такими командами, как Хорватия, приходится много бегать, поэтому я был бы рад трем очкам, но даже одно очко – это неплохо».

Автор одного гола в составе Албании Казим Лачи:

«Нам немного не повезло, мы не сдавались на протяжении всего матча. Мы много работали и старались изо всех сил. Мы должны были завершить игру в первом тайме, потому что у нас было два хороших момента, но это футбол.

Я считаю, что забивать на чемпионате Европы – это потрясающе, а когда это твой первый чемпионат, лично для меня это потрясающее чувство. Это очко в матче с Хорватией придаст нам больше уверенности в игре с Испанией.

Я думаю, нам стоит дождаться результата матча Испании с Италией, но мы никогда не собираемся сдаваться и приложим все усилия против Испании. Я бы рассматривал это как финал».

Видеообзор матча Хорватия – Албания (2:2)