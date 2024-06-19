Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СИЛВИНЬО: «Если бы минут было больше, мы бы могли обыграть Хорватию»
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 23:50 |
288
1

СИЛВИНЬО: «Если бы минут было больше, мы бы могли обыграть Хорватию»

Главный тренер Албании прокомментировал ничейный результат в матче с хорватами (2:2)

19 июня 2024, 23:50 |
288
1
СИЛВИНЬО: «Если бы минут было больше, мы бы могли обыграть Хорватию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Силвиньо

19 июня состоялся матч 2-го тура группы В на Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании. Игра завершилась со счетом 2:2.

После завершения встречи главный тренер албанского коллектива Силвиньо провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал результат поединка:

«Прежде всего, вы должны уважать другую сторону, потому что Хорватия в последние несколько лет добилась очень хороших результатов. У них невероятные игроки. Всю игру сложно анализировать. В первом тайме мы выступили очень хорошо, но во втором тайме у нас были трудности на протяжении более 15-20 минут. Но в конце игры мы заслужили ничью.

Надо пересмотреть матч, но игра сильно изменилась во втором тайме. Считаю, что мы сделали хорошие замены. Например, в последние десять минут нам пришлось выбирать между Брохой и Даку, и мы выбираем Даку, потому что он сильнее и так много борется, а Брохе нужно пространство.

Очень тяжело анализировать весь матч, но на последних минутах у нас были возможности выиграть игру, и если бы минут было больше, мы могли бы это сделать».

Форвард Албании Ясир Асани:

«Мы провели очень хорошую игру, особенно в первом тайме, и, если нам немного повезло бы, у нас были бы шансы выиграть этот матч. Хорватия – очень хорошая команда. Мы должны получать от этого удовольствие, потому что мы играли против одной из лучших команд турнира.

Они столько раз доставляли нам трудности. С такими командами, как Хорватия, приходится много бегать, поэтому я был бы рад трем очкам, но даже одно очко – это неплохо».

Автор одного гола в составе Албании Казим Лачи:

«Нам немного не повезло, мы не сдавались на протяжении всего матча. Мы много работали и старались изо всех сил. Мы должны были завершить игру в первом тайме, потому что у нас было два хороших момента, но это футбол.

Я считаю, что забивать на чемпионате Европы – это потрясающе, а когда это твой первый чемпионат, лично для меня это потрясающее чувство. Это очко в матче с Хорватией придаст нам больше уверенности в игре с Испанией.

Я думаю, нам стоит дождаться результата матча Испании с Италией, но мы никогда не собираемся сдаваться и приложим все усилия против Испании. Я бы рассматривал это как финал».

Видеообзор матча Хорватия – Албания (2:2)

По теме:
ФОТО. Сборная Украины провела полностью закрытую тренировку
ФОТО. Битва Шотландии и Швейцарии: гол Мактоминея, супермяч Шакири и травма
Испания – Италия. Текстовая трансляция матча
Силвиньо пресс-конференция сборная Албании по футболу сборная Хорватии по футболу Хорватия - Албания Евро-2024
Даниил Агарков Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 19 июня 2024, 07:01 15
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
Бокс | 19 июня 2024, 12:46 2
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко

Легендарный боксер отметил удар Шеннона Бриггса

Германия – Венгрия – 2:0. Привет, плей-офф. Видео голов и обзор матча
Футбол | 19.06.2024, 21:24
Германия – Венгрия – 2:0. Привет, плей-офф. Видео голов и обзор матча
Германия – Венгрия – 2:0. Привет, плей-офф. Видео голов и обзор матча
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
Футбол | 19.06.2024, 10:19
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
ЯРМОЛЕНКО: «Надеемся, что новая форма поможет Динамо добиваться успехов»
Футбол | 19.06.2024, 15:56
ЯРМОЛЕНКО: «Надеемся, что новая форма поможет Динамо добиваться успехов»
ЯРМОЛЕНКО: «Надеемся, что новая форма поможет Динамо добиваться успехов»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Richard Lewis
Якби у нас було більше гравців в складі…
Якби ворота суперника були більші за наші…
Якби воротарю суперника не можна було торкатися мʼяча руками…
…та інші поради тренера Албанії, як виграти матч. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Риддик Боу ответил на вопрос, кто бы победил: Усик или Холифилд
Риддик Боу ответил на вопрос, кто бы победил: Усик или Холифилд
19.06.2024, 15:01 5
Бокс
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
18.06.2024, 07:31 14
Футбол
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
18.06.2024, 10:07 34
Футбол
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
18.06.2024, 20:16 41
Футбол
Бог с ней, с игрой, но где же ваш характер?
Бог с ней, с игрой, но где же ваш характер?
18.06.2024, 06:30 343
Футбол
Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии
Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии
18.06.2024, 23:55 16
Футбол
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
18.06.2024, 10:41 86
Футбол
Лунин после поражения от Румынии признался, готов ли он покинуть Реал
Лунин после поражения от Румынии признался, готов ли он покинуть Реал
18.06.2024, 07:01 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем