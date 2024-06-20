Остаток Евро покажет, способен ли Ребров претендовать на статус топ-тренера

В профессиональном футболе, как и во многих других сферах деятельности, для того, чтобы оказаться на вершине, как правило, сперва приходится пройти тернистый путь, преодолевая массу преград и препятствий на более низком уровне и всякий раз доказывая свою состоятельность. В тренерском ремесле этот тезис, как правило, более чем справедлив, и специалистам, со временем получающим приставку «топ» к названию своей профессии, сперва приходится сделать массу шагов по непростому пути, а уж затем наслаждаться признанием и славой.

Сергей Ребров начинал свою наставническую карьеру в 2009 году с дубля «Динамо», где изначально получил должность ассистента главного тренера. Но волею судьбы молодой наставник уже через год оказался в тренерском штабе национальной сборной Украины, а через полтора года его позвали работать одним из ассистентов главного тренера первой команды «Динамо». В итоге Ребров являлся помощником сперва в штабе Юрия Семина, затем помогал легенде украинского футбола Олегу Блохину, после ухода которого в карьере Сергея и началось все самое интересное.

В апреле 2014 года официальный сайт «Динамо» отрапортовал о том, что Сергей Ребров назначен исполняющим обязанности главного тренера «бело-синих». Спустя буквально месяц киевляне в финале Кубка Украины неожиданно для большинства обыграли «Шахтер», завоевали трофей, что и позволило Реброву заявить о себе во весь голос. После такого успеха боссы «Динамо» решили не искать добра от добра, а утвердили Сергея в должности главного тренера первой команды, уже без всяких приставок «и.о.»

Дальше – больше. В следующих двух розыгрышах украинской Премьер-лиги именно «Динамо» Реброва, а не «Шахтер» Луческу, который до начала войны на Донбассе превратился в истинного гегемона отечественного клубного футбола, выигрывало чемпионские титулы. Молодого наставника буквально вознесли до небес, и в значительной степени такая похвала в его адрес была абсолютно заслуженной.

Что правда, определенный значимый нюанс в какой-то степени тогда многие все-таки упускали или предпочитали не замечать. После начала войны на Донбассе в «Шахтере» изменилось очень многое, но самое важное, что произошло – это психологический надлом у наставника «горняков» Мирчи Луческу. Возрастной румын, ставший к тому моменту безоговорочной глыбой в украинском футболе, тяжело пережил отъезд из Донецка, где у него было все – от шикарной тренировочной базы и пятизвездочного стадиона до возможности всегда быть на прямой связи с собственником клуба Ринатом Ахметовым. Во Львове, Харькове и Киеве, где расквартировывался «Шахтер» после отъезда с родной земли, Луческу не ощущал прежней ауры. Он начал искать оправдания в том, что команде часто приходится летать и проводить время в дороге, но на самом деле проблема румына заключалась именно в области психологии. Мирча попросту перестал быть «правой рукой» Ахметова в «Шахтере», и это прямо сказалось на результатах «горняков».

Молодой Ребров, напротив, видел перед собой мотивацию вернуть столичную команду на вершину украинского футбола. И справился с задачей прекрасно, использовав все проблемы конкурента и дав возможность для прогресса ряду молодых исполнителей «бело-синих».

Однако после ухода Луческу из «Шахтера» и прихода на пост наставника «горняков» такого же мотивированного на 100% коуча, коим стал Паулу Фонсека, дела у «Динамо» в плане борьбы за чемпионство пошли уже не так хорошо, как в предыдущие два года. На финише португальский тренер и его подопечные «привезли» главному конкуренту фору в 13 очков в турнирной таблице, став безоговорочно лучшей командой страны. Тогда же, в конце сезона-2016/17, Сергей Ребров заявил о том, что не будет продлевать контракт с «Динамо» и покинет киевский клуб.

С тех пор доводилось слышать и читать множество версий на одну и ту же тему – мол, Ребров не нашел общего языка с Григорием и Игорем Суркисами в вопросе кадровой политики «Динамо» на следующие несколько лет, из-за чего не увидел никакого смысла находится на должности в дальнейшем, что грозило ему лишь имиджевыми потерями. А терять в принципе уже было что: к 43 годам Ребров выиграл уже пять трофеев в качестве главного тренера – два чемпионства, два Кубка и один Суперкубок Украины.

После ухода из «Динамо» многие ожидали увидеть Реброва где-нибудь в Англии или Турции – странах, где в бытность футболистом Сергей выступал, а потому априори имел связи и являлся узнаваемой фигурой для экспертов и болельщиков. Да, на Туманном Альбионе вряд ли приходилось бы вести речь о вариантах в Премьер-лиге, однако неплохой клуб в Чемпионшипе и успех там являлся также прекрасной возможностью заявить о себе, чтобы затем сделать следующий шаг. Так сказать, step by step.

Но Ребров удивил. И давайте говорить откровенно: на этот раз со знаком «минус». Он решил отправиться в Саудовскую Аравию, возглавив тамошний «Аль-Ахли» из Джидды. Да, на тот момент в стране, которая славится богатыми запасами нефти, еще не играли звезды калибра Криштиану Роналду, однако в целом этот чемпионат уже тогда являлся для европейских футболистов и тренеров ничем иным, как прекрасной возможностью заработать на безбедную старость. Говоря проще: туда ехали футболисты, которые собирались вскоре заканчивать выступления, а также тренеры, не имеющие особых амбиций на топ-уровне, и желающие поправить свое материальное положение.

Как и почему там оказался Ребров – это все вопросы к самому наставнику и его агентам. Однако с точки зрения профессионального роста визит в Саудовскую Аравию не был способен дать украинцу ровным счетом ничего. И это объективная реальность, как бы не хотелось увидеть чего-то другого.

Впрочем, в Саудовской Аравии Ребров провел лишь сезон, а затем вернулся в Европу. И снова в довольно неожиданный клуб из неожиданного чемпионата – венгерский «Ференцварош» не выглядел пределом мечтаний, но после саудовских нефтедолларов в целом был неплохой возможностью для украинского наставника снова заявить о себе во весь голос.

И Ребров снова сумел это сделать! Три года кряду Сергей приводил «фради» к чемпионству, причем сумел вернуть команду на вершину, так как предыдущие два сезона до украинца «Ференцварош» заканчивал на третьей и второй позициях соответственно. Более того, Ребров сумел впервые за четверть века вывести «фради» в групповой раунд Лиги чемпионов, что выглядело для весьма скромной по континентальным меркам венгерской команды невероятным успехом.

Летом 2021 года, когда Ребров решил покинуть «Ференцварош», казалось бы, точно наступает момент сделать следующий шаг в более сильный европейский чемпионат, но… Украинец опять махнул на Ближний Восток, где принял предложение из ОАЭ от «Аль-Айна». Спорное решение? Более чем… Хотя на родине Реброва продолжали поддерживать, вспоминая его отличную работу с «Динамо» и «Ференцварошем».

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

«Аль-Айн» Ребров с ходу привел к чемпионству, а также выиграл тамошний Кубок лиги, но второй сезон не стал для украинского тренера и его подопечных таким же успешным. И хотя владельцы эмиратского клуба якобы были не против того, чтобы продлить контракт с Ребровым, сам коуч все-таки решил отказаться от подобной возможности. Тем более, на него вышло не только руководство Украинской ассоциации футбола, предложившее должность главного тренера национальной сборной, но и высшее руководство государства в лице руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

«Я знаю Андрея [Ермака] очень давно. До того момента, когда он стал помощником Президента. Он очень порядочный человек. Мы общаемся довольно часто. Он был инициатором, чтобы я вернулся в Украину и работал со сборной, но это было до полномасштабной агрессии россии. Я очень благодарен Андрею, очень благодарен людям, которые сейчас действительно помогали тому, чтобы я вернулся в Украину», – рассказывал Ребров летом минувшего года.

В сборной Ребров получил трехлетний контракт, то есть до конца финальной части ЧМ-2026, но первоочередной задачей для него стал выход «сине-желтых» на Евро-2024. Сделать это через отборочный турнир украинцам не удалось, так как нам банально очень не повезло с жеребьевкой, и в итоге с нашей группы на континентальное первенство напрямую квалифицировались гранды – Англия и Италия.

Украина же была вынуждена задействовать «пожарный вариант» – плей-офф Лиги наций. И здесь, к счастью, для нас все сложилось удачно, хотя и не без нервотрепки. В двух матчах «сине-желтые» добыли две волевые победы над Боснией и Герцеговиной (2:1), а затем Исландией (2:1), после чего стали полноправными участниками финальной части Евро-2024. Игра против боснийцев и исландцев, откровенно говоря, не впечатлила, но зато морально-волевые качества и вера в себя команды заставили всех украинских болельщиков поверить в то, что на чемпионате Европы наши игроки уж точно не повторят позор Евро-2016.

Однако стартовый матч против Румынии (0:3) стал сущим кошмаром для всех почитателей «сине-желтых». Коллега Василенко в своем авторском материале очень тонко подметил, что с игрой могло действительно не сложится в тот вечер, но где же был характер футболистов сборной Украины, их бойцовских дух, их многочисленные обещания отдать все силы ради возможности порадовать наших героев – защитников на передовой…

Сам Ребров, безусловно, виноват в этом поражении не в меньшей степени, чем его подопечные. Тренер не смог изменить ход матча, не привнес в него что-то особенно, не оказался способен вдохновить подопечных не то, чтобы на камбэк, но хотя бы на поражение с достойным счетом, дававшее сборной как минимум лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, что может быть очень важно уже в скором будущем.

Для Реброва работа в сборной Украины – это на текущий момент топовая должность в наставнической карьере. Ни «Динамо», ни «Ференцварош», ни тем более арабские команды нельзя ставить по уровню престижности, если мы ведем речь о выступлениях сборной Украины на Евро-2024. Можно сказать, что это шанс всей жизни для Сергея доказать, что он все-таки способен претендовать на статус топ-тренера. Но для этого нужно удачно выступить, а не повторять ошибки «сине-желтых» восьмилетней давности и переписывать антирекорды…

Getty Images/Global Images Ukraine. Cергей Ребров

Понимает ли это Ребров? Очевидно. Имеет ли он амбиции поработать на действительно топовом уровне в дальнейшем? Хочется верить, что да. По крайней мере, еще летом 2016 года британский ресурс TeamTalk сообщал, что Ребров дал указание своим агентам поискать для него варианты с трудоустройством в клубе английской Премьер-лиги. Тогда не получилось, а после Сергей начал колесить по арабским странам, из-за чего о нем могли попросту забыть на Туманном Альбионе.

Сегодня Реброву 50. Он находится в расцвете сил, если говорить о тренерской карьере. И для него очень важно удачно выступить со сборной на Евро-2024, а затем – и на ЧМ-2026. Это дало бы карьере украинского коуча действительно сильный толчок вверх, и он мог бы оказаться в одной из топ-лиг. По крайней мере, экс-оппонент Сергея по УПЛ Паулу Фонсека недавно стал главным тренером «Милана», а ведь семь лет назад они оба возглавляли команды отечественной Премьер-лиги…

Поэтому важно воспринимать ситуацию правильно: требовать результат необходимо не только от наших «легионеров» вроде Зинченко, Лунина, Мудрика, Забарного, Цыганкова и Довбика, а также желающих вскоре оказаться в топ-лигах Судакова и Шапаренко, но и от главного тренера Сергея Реброва. Ему еще есть, что доказывать в профессиональном футболе, даже несмотря на все прежние заслуги и регалии. И с точки зрения тренерского ремесла Ребров еще и близко не достиг того уровня, на котором он находился в период карьеры игрока. Хотя бы потому, что тогда он был востребован в АПЛ, а сейчас – только пытается оказаться быть интересным там.

И, скорее всего, в случае тотального фиаско на Евро-2024, Сергею Реброву придется навсегда забыть об амбициях когда-то вновь вернуться на топ-уровень, на Туманный Альбион, пусть уже и в роли тренера. Денег-то он найдет, где заработать – благо, саудиты пока сворачивать свой «аукцион футбольной щедрости» намерений не имеют, – но реализовывать амбиции ведь тоже нужно, тем более, когда вся страна этого очень ждет.

Да, нам было очень больно и тоскливо после 0:3 от Румынии. Но теперь у Реброва и его подопечных просто нет другого пути, кроме как приятно удивлять болельщиков и специалистов в двух ближайших матчах со словаками и бельгийцами. Иначе вас, футболисты и тренерский штаб, никто просто не поймет, да и слушать не будет. Вы и сами это должны понимать. Время такое…