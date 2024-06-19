Легенда Динамо назвал причину поражения сборной Украины от Румынии

Известный в прошлом нападающий «Динамо», а сегодня наставник «Пахтакора» Максим Шацких высказался о матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла против Румынии (0:3).

«Ничего острого не получилось создать. У румын, к сожалению, все получалось. Конечно, было видно, что они собираются играть на быстрых переходах, на контратаках, потому что Украина любит владеть мячом. Так оно и было. Плюс досадные ошибки, ненужные, скажем так, привели к такому плачевному исходу.

Я перед игрой читал некоторые высказывания, мол, это Румыния, мы обязаны обыгрывать. Не нужно этого делать. Я еще раз повторю, что на таких турнирах слабых нет. Случайно туда не попадают. Нужно на всех настраиваться и ко всем готовиться.

Это футбол, трудно сказать. Я не думаю, что они вышли недонастроенные или расслабленные. Так сложилось, что у румын, что ни удар – все туда. Практически все, что они создали – залетело. То, что наши создали не так много, как хотелось бы... Поэтому гола мы и не увидели ни одного. Думаю, сейчас нужно это забывать и готовиться к следующей игре. Потому что шанса может уже не быть. Вы же видеть, что и Бельгия проиграла. Со всеми можно и нужно играть. Сейчас главное – хорошо подготовиться к следующей игре. На осечку права уже нет», – сказал Шацких.

Ранее экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игроках сборной после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.