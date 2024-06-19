Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо назвал причину поражения сборной Украины от Румынии
Чемпионат Украины
19 июня 2024, 16:52 |
1075
0

Легенда Динамо назвал причину поражения сборной Украины от Румынии

Шацких высказался о матче Евро-2024

19 июня 2024, 16:52 |
1075
0
Легенда Динамо назвал причину поражения сборной Украины от Румынии
ФК Динамо Киев. Максим Шацких

Известный в прошлом нападающий «Динамо», а сегодня наставник «Пахтакора» Максим Шацких высказался о матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла против Румынии (0:3).

«Ничего острого не получилось создать. У румын, к сожалению, все получалось. Конечно, было видно, что они собираются играть на быстрых переходах, на контратаках, потому что Украина любит владеть мячом. Так оно и было. Плюс досадные ошибки, ненужные, скажем так, привели к такому плачевному исходу.

Я перед игрой читал некоторые высказывания, мол, это Румыния, мы обязаны обыгрывать. Не нужно этого делать. Я еще раз повторю, что на таких турнирах слабых нет. Случайно туда не попадают. Нужно на всех настраиваться и ко всем готовиться.

Это футбол, трудно сказать. Я не думаю, что они вышли недонастроенные или расслабленные. Так сложилось, что у румын, что ни удар – все туда. Практически все, что они создали – залетело. То, что наши создали не так много, как хотелось бы... Поэтому гола мы и не увидели ни одного. Думаю, сейчас нужно это забывать и готовиться к следующей игре. Потому что шанса может уже не быть. Вы же видеть, что и Бельгия проиграла. Со всеми можно и нужно играть. Сейчас главное – хорошо подготовиться к следующей игре. На осечку права уже нет», – сказал Шацких.

Ранее экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игроках сборной после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.

По теме:
Хорватия – Албания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Дания – Англия
Дания – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Максим Шацких сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина
Дмитро Олійник Источник: Динамомания
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Колос попрощался с двумя игроками
Футбол | 19 июня 2024, 16:07 0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос попрощался с двумя игроками
ОФИЦИАЛЬНО. Колос попрощался с двумя игроками

Гончаренко и Тотовицкий покинули клуб

Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Футбол | 18 июня 2024, 20:16 41
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро

Георгий попросил прощения у болельщиков в своем Instagram

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 19.06.2024, 07:01
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
Бокс | 19.06.2024, 11:24
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Футбол | 18.06.2024, 21:14
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»
ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»
17.06.2024, 19:01 31
Футбол
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
17.06.2024, 18:55 87
Футбол
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
18.06.2024, 10:41 83
Футбол
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
17.06.2024, 18:08 36
Футбол
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
17.06.2024, 21:26 59
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на провальный старт Евро-2024 Румыния – Украина 
ВИДЕО. Реакция Реброва на провальный старт Евро-2024 Румыния – Украина 
17.06.2024, 23:55 11
Футбол
Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии
Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии
18.06.2024, 23:55 16
Футбол
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
17.06.2024, 22:24 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем