Португалия19 июня 2024, 09:03 | Обновлено 19 июня 2024, 09:07
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Роналду стал лидером Евро-2024 по одному из игровых показателей
Португалец возглавил офсайдный реестр
19 июня 2024, 09:03 | Обновлено 19 июня 2024, 09:07
382
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду по результатам матчей 1-го тура чемпионата Европы 2024 стал лидером турнира по количеству попаданий в положение вне игры.
В матче против команды Чехии (2:1) Роналду оказывался в офсайдной ловушке трижды. Это больше, чем у любого другого футболиста из выступающих на Евро-2024 в матчах 1-го тура турнира.
Напомним, ранее сообщалось, что реестр бомбардиров Евро-2024 по итогам 1-го тура не имеет лидера.
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