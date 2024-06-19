Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду стал лидером Евро-2024 по одному из игровых показателей
Португалия
19 июня 2024, 09:03 | Обновлено 19 июня 2024, 09:07
382
0

Роналду стал лидером Евро-2024 по одному из игровых показателей

Португалец возглавил офсайдный реестр

19 июня 2024, 09:03 | Обновлено 19 июня 2024, 09:07
382
0
Роналду стал лидером Евро-2024 по одному из игровых показателей
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду по результатам матчей 1-го тура чемпионата Европы 2024 стал лидером турнира по количеству попаданий в положение вне игры.

В матче против команды Чехии (2:1) Роналду оказывался в офсайдной ловушке трижды. Это больше, чем у любого другого футболиста из выступающих на Евро-2024 в матчах 1-го тура турнира.

Напомним, ранее сообщалось, что реестр бомбардиров Евро-2024 по итогам 1-го тура не имеет лидера.

По теме:
Юрий БЕРЕЗА: «УАФ превратили в 95-й квартал»
Златко ДАЛИЧ: «Этот матч будет очень важным»
Без лидера. В 1-м туре Евро-2024 был забит 31 гол. Таблица голеадоров
Португалия - Чехия Евро-2024 сборная Португалии по футболу сборная Чехии по футболу Криштиану Роналду
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Футбол | 18 июня 2024, 20:16 41
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро

Георгий попросил прощения у болельщиков в своем Instagram

Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Футбол | 18 июня 2024, 21:14 3
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы F на Евро-2024

Украинская шпажистка отказалась жать руку рашистке, и та грязно выругалась
Другие виды | 19.06.2024, 06:55
Украинская шпажистка отказалась жать руку рашистке, и та грязно выругалась
Украинская шпажистка отказалась жать руку рашистке, и та грязно выругалась
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
Футбол | 19.06.2024, 07:22
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
МОНТЕЛЛА: «Это лучший подарок ко дню рождения. Нанесли 22 удара по воротам»
Футбол | 19.06.2024, 05:45
МОНТЕЛЛА: «Это лучший подарок ко дню рождения. Нанесли 22 удара по воротам»
МОНТЕЛЛА: «Это лучший подарок ко дню рождения. Нанесли 22 удара по воротам»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
17.06.2024, 17:55 500
Футбол
ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»
ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»
17.06.2024, 19:01 29
Футбол
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
17.06.2024, 18:55 87
Футбол
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
17.06.2024, 14:05 70
Футбол
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
17.06.2024, 18:08 36
Футбол
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
18.06.2024, 10:41 76
Футбол
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
17.06.2024, 21:26 57
Футбол
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
17.06.2024, 22:24 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем