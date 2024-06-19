Роналду стал лидером Евро-2024 по одному из игровых показателей

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду по результатам матчей 1-го тура чемпионата Европы 2024 стал лидером турнира по количеству попаданий в положение вне игры.

В матче против команды Чехии (2:1) Роналду оказывался в офсайдной ловушке трижды. Это больше, чем у любого другого футболиста из выступающих на Евро-2024 в матчах 1-го тура турнира.

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Напомним, ранее сообщалось, что реестр бомбардиров Евро-2024 по итогам 1-го тура не имеет лидера.