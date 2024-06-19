Роналду отреагировал на победу Португалии над Чехией и обратился к команде

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на победу команды над сборной Чехии (2:1) в 1-м туре чемпионата Европы 2024 и призвал партнеров продолжать борьбу до победного финала.

«До конца, Португалия!» – написал 39-летний Роналду в инстаграме после поединка.