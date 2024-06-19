Чемпионат Европы19 июня 2024, 07:33 | Обновлено 19 июня 2024, 07:42
832
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Роналду отреагировал на победу Португалии над Чехией и обратился к команде
Нападающий оценил победный старт на Евро-2024
19 июня 2024, 07:33 | Обновлено 19 июня 2024, 07:42
832
0
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на победу команды над сборной Чехии (2:1) в 1-м туре чемпионата Европы 2024 и призвал партнеров продолжать борьбу до победного финала.
«До конца, Португалия!» – написал 39-летний Роналду в инстаграме после поединка.
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