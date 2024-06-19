Без лидера. В 1-м туре Евро-2024 был забит 31 гол. Таблица голеадоров

На чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии, остался позади первый тур группового турнира.

Команды сыграли по одному матчу, что дало в сумме 12 поединков.

В них был забит 34 гола, включая три автогола. Что удивительно: не было ни одного случая, чтобы кто-то из футболистов стал автором двух голов, все отличились по одному разу. Таким образом, реестр голеадоров Евро-2024 по итогам 1-го тура не имеет лидера.

Реестр бомбардиров Евро-2024 по итогам 1-го тура