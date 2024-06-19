Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без лидера. В 1-м туре Евро-2024 был забит 31 гол. Таблица голеадоров
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 08:45 | Обновлено 19 июня 2024, 09:23
703
1

Без лидера. В 1-м туре Евро-2024 был забит 31 гол. Таблица голеадоров

Все игроки отличились только по одному разу

19 июня 2024, 08:45 | Обновлено 19 июня 2024, 09:23
703
1
Без лидера. В 1-м туре Евро-2024 был забит 31 гол. Таблица голеадоров
Getty Images/Global Images Ukraine

На чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии, остался позади первый тур группового турнира.

Команды сыграли по одному матчу, что дало в сумме 12 поединков.

В них был забит 34 гола, включая три автогола. Что удивительно: не было ни одного случая, чтобы кто-то из футболистов стал автором двух голов, все отличились по одному разу. Таким образом, реестр голеадоров Евро-2024 по итогам 1-го тура не имеет лидера.

Реестр бомбардиров Евро-2024 по итогам 1-го тура

По теме:
Юрий БЕРЕЗА: «УАФ превратили в 95-й квартал»
Златко ДАЛИЧ: «Этот матч будет очень важным»
Роналду стал лидером Евро-2024 по одному из игровых показателей
Евро-2024 бомбардиры
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинская шпажистка отказалась жать руку рашистке, и та грязно выругалась
Другие виды | 19 июня 2024, 06:55 3
Украинская шпажистка отказалась жать руку рашистке, и та грязно выругалась
Украинская шпажистка отказалась жать руку рашистке, и та грязно выругалась

Украинка Елена Кривицкая проигнорировала Майю Гучмазову из Грузии

Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Футбол | 18 июня 2024, 10:41 76
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии

Тренер признался, что игроки попросили его выйти из раздевалки

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 19.06.2024, 07:01
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина
Футбол | 18.06.2024, 15:04
Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина
Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина
Радость Роналду, супергол Гюлера, жребий еврокубков, Гуцуляк в Полесье
Футбол | 19.06.2024, 09:05
Радость Роналду, супергол Гюлера, жребий еврокубков, Гуцуляк в Полесье
Радость Роналду, супергол Гюлера, жребий еврокубков, Гуцуляк в Полесье
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Стусь
Тоді лідером оголошується гравець на прізвисько "Автогол" з трьома голами
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
17.06.2024, 18:08 36
Футбол
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
17.06.2024, 14:05 70
Футбол
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
18.06.2024, 07:31 14
Футбол
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
17.06.2024, 17:55 500
Футбол
ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»
ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»
17.06.2024, 19:01 29
Футбол
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
17.06.2024, 22:24 37
Футбол
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
17.06.2024, 19:55 31
Футбол
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
17.06.2024, 18:55 87
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем