Чемпионат Европы19 июня 2024, 08:45 | Обновлено 19 июня 2024, 09:23
703
1
Без лидера. В 1-м туре Евро-2024 был забит 31 гол. Таблица голеадоров
Все игроки отличились только по одному разу
19 июня 2024, 08:45 | Обновлено 19 июня 2024, 09:23
703
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На чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии, остался позади первый тур группового турнира.
Команды сыграли по одному матчу, что дало в сумме 12 поединков.
В них был забит 34 гола, включая три автогола. Что удивительно: не было ни одного случая, чтобы кто-то из футболистов стал автором двух голов, все отличились по одному разу. Таким образом, реестр голеадоров Евро-2024 по итогам 1-го тура не имеет лидера.
Реестр бомбардиров Евро-2024 по итогам 1-го тура
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