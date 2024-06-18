18 июня состоялся матч 1-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Грузия. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу номинальных гостей.

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Голами за турецкую команду отличились Мерт Мюлдюр (25), Арда Гюлер (65) и Керем Актюркоглу (90+7). У Грузии исторический гол (первый на чемпионатах Европы) оформил Жорже Микаутадзе.

Евро-2024. 1-й тур

Группа F. 18 июня, Лейпциг

Турция – Грузия – 3:1

Голы: Мюлдюр, 25, Гюлер, 65, Актюркоглу, 90+8 – Микаутадзе, 33

Турция: Гюнок – Кадиоглу, Бардакджи, Акайдин, Мюлдюр (Челик, 86) – Чалханоглу (Озкан, 90+1), Айхан (Демирал, 79) – Йылдыз (Актюркоглу, 86), Кекчю, Гюлер (Языджи, 79) – Йылмаз.

Грузия: Мамардашвили – Двали, Кашия, Кверквелия (Зивзивадзе, 85), Какабадзе – Чакветадзе (Давиташвили, 73), Меквабишвили (Алтунашвили, 89), Кочорашвили, Цитаишвили (Лочошвили, 73) – Микаутадзе, Кварацхелия.

ФОТО. Шедевры, характер, гол в пустые ворота. Турция – Грузия, как это было

Видеообзор матча: