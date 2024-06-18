Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Феноменальный гол. Определен лучший игрок матча Евро-2024 Турция – Грузия
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 22:24 |
685
0

Феноменальный гол. Определен лучший игрок матча Евро-2024 Турция – Грузия

Арда Гюлер помог своей команде обыграть соперников со счетом 3:1 на Евро-2024

18 июня 2024, 22:24 |
685
0
Феноменальный гол. Определен лучший игрок матча Евро-2024 Турция – Грузия
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

18 июня состоялся матч 1-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Грузия. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу номинальных гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали Арду Гюлера лучшим игроком поединка:

«Он создал много проблем во втором тайме, когда играл в центре. Он сделал хороший пас, ведущий к первому голу, и забил отличный гол, который помог решить исход игры. Также он проявлял лидерство, подавая указания другим», – отметили в УЕФА.

Гюлер на 65-й минуте оформил феноменальный гол из-за пределов штрафной площади. Для 19-летнего Арды это первый матч на чемпионатах Европы.

Видео гола Гюлера в ворота Грузии

По теме:
«Все читаем, всех услышали». Конопля высказался о поражении Украины на Евро
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Шотландия – Швейцария
Португалия – Чехия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Арда Гюлер лучший игрок сборная Турции по футболу сборная Грузии по футболу Турция - Грузия Евро-2024
Даниил Агарков Источник: УЕФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Футбол | 18 июня 2024, 10:41 68
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии

Тренер признался, что игроки попросили его выйти из раздевалки

Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
Бокс | 18 июня 2024, 07:21 12
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса

«Великий Джордж» считает лучшим Леннокса Льюиса

Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Футбол | 17.06.2024, 21:26
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уверен, что Украина выйдет из группы»
Футбол | 18.06.2024, 14:15
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уверен, что Украина выйдет из группы»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уверен, что Украина выйдет из группы»
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Футбол | 18.06.2024, 20:16
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
18.06.2024, 07:31 13
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
17.06.2024, 06:23 1
Футбол
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
17.06.2024, 21:20
Футбол
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
17.06.2024, 19:55 31
Футбол
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
17.06.2024, 01:16
Бокс
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
18.06.2024, 07:00 15
Футбол
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
17.06.2024, 14:05 70
Футбол
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
17.06.2024, 18:15 63
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем