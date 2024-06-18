Феноменальный гол. Определен лучший игрок матча Евро-2024 Турция – Грузия
Арда Гюлер помог своей команде обыграть соперников со счетом 3:1 на Евро-2024
18 июня состоялся матч 1-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Грузия. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу номинальных гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали Арду Гюлера лучшим игроком поединка:
«Он создал много проблем во втором тайме, когда играл в центре. Он сделал хороший пас, ведущий к первому голу, и забил отличный гол, который помог решить исход игры. Также он проявлял лидерство, подавая указания другим», – отметили в УЕФА.
Гюлер на 65-й минуте оформил феноменальный гол из-за пределов штрафной площади. Для 19-летнего Арды это первый матч на чемпионатах Европы.
Видео гола Гюлера в ворота Грузии
🇹🇷 A golazo. A attacking masterclass.— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 18, 2024
Arda Güler 👏@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/GArdwTTb35
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер признался, что игроки попросили его выйти из раздевалки
«Великий Джордж» считает лучшим Леннокса Льюиса