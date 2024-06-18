Феноменальный гол. Определен лучший игрок матча Евро-2024 Турция – Грузия

18 июня состоялся матч 1-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Грузия. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу номинальных гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали Арду Гюлера лучшим игроком поединка:

«Он создал много проблем во втором тайме, когда играл в центре. Он сделал хороший пас, ведущий к первому голу, и забил отличный гол, который помог решить исход игры. Также он проявлял лидерство, подавая указания другим», – отметили в УЕФА.

Гюлер на 65-й минуте оформил феноменальный гол из-за пределов штрафной площади. Для 19-летнего Арды это первый матч на чемпионатах Европы.

Видео гола Гюлера в ворота Грузии