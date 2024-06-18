В Атлетико Минейро объяснили, почему Педриньо может вернуться в Шахтер

Спортивный директор «Атлетико Минейро» Виктор Баги рассказал, от чего зависит вопрос с потенциальным возвращением 26-летнего хавбека Педриньо в «Шахтер», и при каких раскладах футболист все-таки может остаться в стане «петушков» минимум еще на полгода.

«Что касается Педриньо, футболиста, который нам очень нравится, даже Габи (Габриэл Милито – новый главный тренер «Атлетико Минейро» – прим. ред.) очень нравится его футбол, мы знаем, чего он может достичь. У Педриньо заканчивается контракт [аренды], по которому «Атлетико» уже заплатил за две аренды, сделал крупную инвестицию, чтобы мы могли рассчитывать на него здесь. Он продлил контракт с «Шахтером», намерен вернуться, но здесь он счастлив».

«Недавно у него родился второй сын, ему нравится клуб, команда, повседневная жизнь. Возможно, единственной возможностью для него остаться здесь будет продление аренды, но без выплаты компенсации. Это маловероятно, но это попытка. Если это произойдет, это будет возможно, но, учитывая продление [контракта] и намерение «Шахтера» его вернуть, это действительно не невозможное, но маловероятное событие», – заявил функционер.

Ранее сообщалось, что «Атлетико Минейро» хотел бы продлить срок действия аренды Педриньо, но не имеет на это финансовых возможностей.