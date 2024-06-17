Атлетико Минейро хочет оставить Педриньо, но у клуба проблема с финансами

Руководство «Атлетико Минейро» и новый главный тренер «петушков» 43-летний аргентинец Габриэл Милито довольны последними выступлениями и работой на тренировках 26-летнего полузащитника Педриньо, арендованного клубом у «Шахтера».

В «Атлетико Минейро» были бы довольны, если бы Педриньо остался в клубе как минимум до конца года, для чего «петушкам» потребовалось бы продлить аренду игрока.

Однако финансовых возможностей, чтобы сейчас договариваться с «Шахтером» о продлении аренды Педриньо, «Атлетико Минейро» не имеет.

Ранее спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна подтвердил, что летом донецкий клуб ждет возвращения Педриньо.