Атлетико Минейро хочет оставить Педриньо, но у клуба проблема с финансами
Ранее Дарио Срна анонсировал возвращение бразильца в «Шахтер»
Руководство «Атлетико Минейро» и новый главный тренер «петушков» 43-летний аргентинец Габриэл Милито довольны последними выступлениями и работой на тренировках 26-летнего полузащитника Педриньо, арендованного клубом у «Шахтера».
В «Атлетико Минейро» были бы довольны, если бы Педриньо остался в клубе как минимум до конца года, для чего «петушкам» потребовалось бы продлить аренду игрока.
Однако финансовых возможностей, чтобы сейчас договариваться с «Шахтером» о продлении аренды Педриньо, «Атлетико Минейро» не имеет.
Ранее спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна подтвердил, что летом донецкий клуб ждет возвращения Педриньо.
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