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  4. Атлетико Минейро хочет оставить Педриньо, но у клуба проблема с финансами
Украина. Премьер лига
17 июня 2024, 09:58 |
319
0

Атлетико Минейро хочет оставить Педриньо, но у клуба проблема с финансами

Ранее Дарио Срна анонсировал возвращение бразильца в «Шахтер»

17 июня 2024, 09:58 |
319
0
Атлетико Минейро хочет оставить Педриньо, но у клуба проблема с финансами
ФК Атлетико Минейро. Педриньо

Руководство «Атлетико Минейро» и новый главный тренер «петушков» 43-летний аргентинец Габриэл Милито довольны последними выступлениями и работой на тренировках 26-летнего полузащитника Педриньо, арендованного клубом у «Шахтера».

В «Атлетико Минейро» были бы довольны, если бы Педриньо остался в клубе как минимум до конца года, для чего «петушкам» потребовалось бы продлить аренду игрока.

Однако финансовых возможностей, чтобы сейчас договариваться с «Шахтером» о продлении аренды Педриньо, «Атлетико Минейро» не имеет.

Ранее спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна подтвердил, что летом донецкий клуб ждет возвращения Педриньо.

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Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Шахтер Донецк Атлетико Минейро трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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