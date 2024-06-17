Турнирные таблицы Евро-2024. Украина занимает 4-е место после 1-го тура
В группе E лидируют Румыния и Словакия, набравшие по 3 очка
17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины (3:0).
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Команда Сергея Реброва неудачно провела первый матч на Евро-2024.
Николае Станчу открыл счет в первом тайме, воспользовавшись ошибкой Андрея Лунина, а после перерыва Рэзван Марин и Денис Дрэгуш обеспечили комфортную победу сборной Румынии.
В другом матче игрового дня Словакия нанесла сенсационное поражение Бельгии (1:0), причем два гола Ромелу Лукаку не были засчитаны после просмотра VAR.
Украина занимает 4-е место в группе E после 1-го тура. Лидируют Румыния и Словакия (по 3 очка). Бельгия и Украина идут без набранных пунктов.
21 июня сборная Украины сыграет против Словакии, а завершит групповой этап 26 июня матчем против Бельгии.
В 1/8 финала выйдут по две лучших команды из каждой группы, а также 4 из 6 сборных по рейтингу третьих мест.
Евро-2024. Группа E
1-й тур, 17 июня
16:00. Мюнхен. Румыния – Украина – 3:0
Гол: Николае Станчу, 29, Рэзван Марин, 53, Денис Дрэгуш, 57
19:00. Франкфурт. Словакия – Бельгия – 1:0
Гол: Иван Шранц, 7
Турнирная таблица
2-й тур
- 21 июня. 16:00. Дюссельдорф. Словакия – Украина
- 22 июня. 22:00. Кельн. Бельгия – Румыния
3-й тур
- 26 июня. 19:00. Франкфурт. Словакия – Румыния
- 26 июня. 19:00. Штутгарт. Украина – Бельгия
Турнирные таблицы
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