Сборная Украины установила статистический рекорд в матче с Румынией

17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

Украинская сборная в этом владела мячом 71% игрового времени, что является новым рекордным показателем украинской команды на чемпионатах Европы и чемпионатах мира.

Ранее вингер Андрей Ярмоленко установил новый рекорд сборной Украины на чемпионатах Европы, став первым украинским игроком, который сыграл на четырех Евро.