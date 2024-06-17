Сборная УКРАИНЫ17 июня 2024, 21:47 |
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Сборная Украины установила статистический рекорд в матче с Румынией
Украинская команда владела мячом 71% игрового времени
17 июня 2024, 21:47 |
1801
4
17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.
Украинская сборная в этом владела мячом 71% игрового времени, что является новым рекордным показателем украинской команды на чемпионатах Европы и чемпионатах мира.
Ранее вингер Андрей Ярмоленко установил новый рекорд сборной Украины на чемпионатах Европы, став первым украинским игроком, который сыграл на четырех Евро.
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Комментарии 4
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Та ще було б добре перевірити, чи хтось колись обсир-ся з такою перевагою в володінні з великим рахунком?))) Може увійдем в історію))
Кому це стерильне володіння потрібне. 90% нашого аолодіння це перепасовки між захисниками з воротарем і опорників з захисниками
Всадники без головы.
Кубок в студию. Есть чемпион по владению.
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