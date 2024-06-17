Ярмоленко установил новый рекорд сборной Украины на Евро

17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

На 62-й минуте на поле появился 34-летний вингер украинской команды Андрей Ярмоленко.

Ярмоленко стал первым в истории украинским футболистом, который сыграл на четырех чемпионатах Европы. Ранее вингер играл на Евро 2012, 2016 и 2020.

Ранее Судаков стал одним из самых молодых игроков Украины в финальных турнирах.