Чемпионат Европы17 июня 2024, 20:18 |
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Ярмоленко установил новый рекорд сборной Украины на Евро
Андрей сыграл на 4 подряд ЧЕ
17 июня 2024, 20:18 |
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17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.
На 62-й минуте на поле появился 34-летний вингер украинской команды Андрей Ярмоленко.
Ярмоленко стал первым в истории украинским футболистом, который сыграл на четырех чемпионатах Европы. Ранее вингер играл на Евро 2012, 2016 и 2020.
Ранее Судаков стал одним из самых молодых игроков Украины в финальных турнирах.
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