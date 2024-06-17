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  4. Ярмоленко установил новый рекорд сборной Украины на Евро
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 20:18 |
1259
3

Ярмоленко установил новый рекорд сборной Украины на Евро

Андрей сыграл на 4 подряд ЧЕ

17 июня 2024, 20:18 |
1259
3
Ярмоленко установил новый рекорд сборной Украины на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

На 62-й минуте на поле появился 34-летний вингер украинской команды Андрей Ярмоленко.

Ярмоленко стал первым в истории украинским футболистом, который сыграл на четырех чемпионатах Европы. Ранее вингер играл на Евро 2012, 2016 и 2020.

Ранее Судаков стал одним из самых молодых игроков Украины в финальных турнирах.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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newo
Вітаємо чемпіона! Буде внукам розповідати
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0
Alex Wolf
Похоже продолжается клоунада как с Тимощуком!
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-1
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