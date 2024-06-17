Сергей ШИЩЕНКО: «От успеха в первом матче в группе многое зависит»

За более чем тридцать лет во взаимоотношениях сборных Украины и Румынии было немало матчей, в которых фиксировались разные итоги. В 2002 году наша национальная команда гостила в городе-побратиме Одессы – Констанце, где в товарищеском поединке с румынами уступила со счетом 1:4. О том матче этих соперников корреспонденту Sport.ua вспомнил игрок сине-желтых Сергей Шищенко. В нем он играл на позиции левого полузащитника и отметился голом.

- Что можно сказать о той игре, так это то, что она нам не очень давалась. В ней у нас ничего не получалось. Уже после первого тайма наша команда уступала румынам 0:4. Вскоре после начала второго тайма мне удалось забить один мяч, а вот большего достичь в той встрече мы не смогли. Чтобы ни делали, ничего не клеилось! Поэтому об этом матче остались не совсем приятные воспоминания.

- Какие у вас впечатления о стартовых поединках чемпионата Европы в Германии?

- Хороший и интересный Евро-2024! Уже с первых дней он радует всех – и болельщиков, и специалистов. Мне нравятся матчи этого турнира. Да, есть команды, которые больше обороняются, а есть такие, которые больше "на мяче" – в частности, лидеры мирового футбола. Такие, как Германия, Испания, Англия. Как бы там ни было, но почти все поединки очень интересные. Приятно наблюдать за действиями команд в целом и некоторых игроков в частности. Пока что мне все нравится.

- За три игровых дня было проведено уже семь матчей. Какой из них понравился больше всего?

- Трудно сказать. Ведь каждая игра по-своему интересна. Прежде всего, радует результативность. Европейское первенство только начало, а почти во всех матчах болельщики видят по три и более голов. Это впечатляет.

- Как думаете, матч-открытие Германия – Шотландия, в котором была зафиксирована победа хозяев турнира с крупным счетом 5:1, удался?

- Для зрителей и телезрителей он получился на славу. Но не для шотландских (смеется). Что тут можно сказать, когда немцы на протяжении всей игры доминировали. Команде же Шотландии было непросто сопротивляться, тем более, что львиную долю игрового времени после удаления игрока она играла вдесятером.

- Какие ваши ожидания от сегодняшнего поединка украинской сборной с Румынией?

- Понятно, что все мы ожидаем интересной игры. Каждый из нас, украинцев, в эти дни переживает за нашу сборную. Предсказываю, что поединок с румынами будет непростым, ведь соперник у команды Сергея Реброва сложный. И все же думаю, что мы выиграем этот матч. Победа в такое тяжелое для всех нас время очень нужна. К тому же, от первой победы в группе многое зависит – как в плане психологии, настроя так и всего остального, – сказал Шищенко.

Напомним, что ранее главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич дал прогноз на матч первого тура группового этапа Евро-2024 между национальными сборными Украины и Румынии.