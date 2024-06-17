Победит ли Украина? Маркевич дал прогноз на матч против Румынии

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между национальными сборными Украины и Румынии.

– В стартовом матче Евро-2024 нашей национальной команде будет противостоять сборная Румынии. Насколько проблемным может стать для сборной Украины этот соперник?

– Честно говоря, я придирчиво не следил за сборной Румынии, поэтому не берусь судить. В отборочном цикле чемпионата Европы румыны выступили достаточно уверенно, заняв первое место в группе и не получив ни одного поражения. В составе первого соперника украинской сборной есть игроки, которые заслуживают внимания. Многие из них играют в клубах Италии, Испании, Турции, есть один и из чемпионата Англии – а это о многом говорит. Впрочем, это не должно нас интересовать – нужно выходить и играть в свой футбол. Одно я знаю точно: наша команда сильнее румын.

– В паре Украина – Румыния фаворитом считается наша сборная. Не расхолодит ли случайно этот фактор украинских футболистов?

– Не думаю, что расхолодит. Во всяком случае, не должен. Наши футболисты прекрасно понимают, что нужно выходить на поле и отрабатывать от начала до конца. Статус фаворита должен наоборот – придать им уверенности.

– Способна ли нынешняя сборная Украины порадовать наших болельщиков так, как это уже было однажды на футбольных полях Германии – во время чемпионата мира 2006 года, по итогам которого она вошла в восьмерку сильнейших на планете?

– Я думаю, что да. Это нам по силам. Ничего сверхъестественного нет. А может наша сборная выступит еще лучше, чем тогда.

– Рискнете спрогнозировать результат первой игры нашей сборной с румынами?

– Украина выиграет с разницей в один мяч.

Матч Румыния – Украина состоится 17 июня в 16:00 по киевскому времени.