Не перепутайте. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Румынией

Сегодня, 17 июня в Мюнхене на «Арена Мюнхен» сборная Украины проведет свой первый матч группового раунда Евро-2024, против команды Румынии.

Сегодняшний матч сборная Украины проведет в синем комплекте формы. Румынская команда сыграет в желтом.

Ранее стала известна заявка на матч.

Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.