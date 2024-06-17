Чемпионат Европы17 июня 2024, 10:09 | Обновлено 17 июня 2024, 10:10
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Не перепутайте. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Румынией
Команда Сергея Реброва выйдет на матч в гостевом комплекте экипировки
17 июня 2024, 10:09 | Обновлено 17 июня 2024, 10:10
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Сегодня, 17 июня в Мюнхене на «Арена Мюнхен» сборная Украины проведет свой первый матч группового раунда Евро-2024, против команды Румынии.
Сегодняшний матч сборная Украины проведет в синем комплекте формы. Румынская команда сыграет в желтом.
Ранее стала известна заявка на матч.
Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.
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