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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 10:09 | Обновлено 17 июня 2024, 10:10
2545
2

Не перепутайте. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Румынией

Команда Сергея Реброва выйдет на матч в гостевом комплекте экипировки

17 июня 2024, 10:09 | Обновлено 17 июня 2024, 10:10
2545
2
Не перепутайте. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Румынией
УАФ

Сегодня, 17 июня в Мюнхене на «Арена Мюнхен» сборная Украины проведет свой первый матч группового раунда Евро-2024, против команды Румынии.

Сегодняшний матч сборная Украины проведет в синем комплекте формы. Румынская команда сыграет в желтом.

Ранее стала известна заявка на матч.

Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Мюнхен Евро-2024 Румыния - Украина игровая форма
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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PetroKozak
А на формі прапор Румунії чи Бельгії? Перша полоска більше похожа на чорний колір
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🔱Avtoigor🔱
У збірної Румунії, як і в України один той самий технічний спонсор Joma. Головне кольори, тепер увесь стадіон буде жовто блакитний   
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+1
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