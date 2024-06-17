Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна заявка сборной Украины на матч с Румынией на Евро-2024
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 09:20 | Обновлено 17 июня 2024, 09:36
1169
0

Известна заявка сборной Украины на матч с Румынией на Евро-2024

Миколенко попал в заявку, хотя точно не сыграет

17 июня 2024, 09:20 | Обновлено 17 июня 2024, 09:36
1169
0
Известна заявка сборной Украины на матч с Румынией на Евро-2024
УАФ. Сергей Ребров

Сегодня, 17 июня в Мюнхене на «Арена Мюнхен» сборная Украины проведет свой первый матч группового раунда Евро-2024, против команды Румынии.

Виталий Миколенко из-за повреждения точно не примет участия в этой встрече, хотя присутствует в заявке на игру.

Заявка сборной Украины на матч с Румынией:

Вратари: 1. Георгий Бущан («Динамо» Киев), 12. Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), 23. Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: 22. Николай Матвиенко, 2. Ефим Конопля, 21. Валерий Бондарь (все – «Шахтер» Донецк), 24. Александр Тымчик («Динамо» Киев), 16. Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), 13. Илья Забарный («Борнмут», Англия), 3. Александр Сваток (СК «Днепр-1» Днепр), 4. Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), 26. Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир).

Полузащитники: 7. Андрей Ярмоленко, 19. Николай Шапаренко, 18. Владимир Бражко (все – «Динамо» Киев), 6. Тарас Степаненко, 20. Александр Зубков, 14. Георгий Судаков (все – «Шахтер» Донецк), 17. Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), 15. Виктор Цыганков («Жирона», Испания), 10. Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), 5. Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), 8. Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия).

Нападающие: 11. Артем Довбик («Жирона», Испания), 9. Роман Яремчук («Валенсия», Испания), 25. Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

По теме:
Дорогой Дрэгушин: будем ли рады итогу противостояния с Раду?
УЕФА запретил проносить флаги рф на игру Украина – Румыния
Коди ГАКПО: «Это был трудный матч против тяжелого соперника»
Сергей Ребров сборная Украины по футболу Мюнхен Евро-2024 Румыния - Украина Виталий Миколенко заявки
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Футбол | 17 июня 2024, 06:23 1
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина

17 июня в 16:00 пройдет матч 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене

Не Судаков. Два легендарных клуба Лондона нацелились на звездного украинца
Футбол | 17 июня 2024, 07:01 0
Не Судаков. Два легендарных клуба Лондона нацелились на звездного украинца
Не Судаков. Два легендарных клуба Лондона нацелились на звездного украинца

«Арсенал» и «Челси» нацелились на Довбика

Победный минимум имени Джуда. Англия минимально обыграла Сербию
Футбол | 16.06.2024, 23:56
Победный минимум имени Джуда. Англия минимально обыграла Сербию
Победный минимум имени Джуда. Англия минимально обыграла Сербию
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16.06.2024, 18:21
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Украина U-23 – Кот-д'Івуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4). Видео голов и обзор
Футбол | 16.06.2024, 21:35
Украина U-23 – Кот-д'Івуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4). Видео голов и обзор
Украина U-23 – Кот-д'Івуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4). Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
15.06.2024, 18:06 17
Футбол
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
15.06.2024, 21:28
Футбол
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
15.06.2024, 22:38 1
Футбол
Украина во второй раз в истории стала победителем Золотой Евролиги
Украина во второй раз в истории стала победителем Золотой Евролиги
16.06.2024, 23:05 32
Волейбол
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
16.06.2024, 07:23 6
Бокс
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
16.06.2024, 06:23 28
Бокс
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
15.06.2024, 19:53 5
Футбол
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
17.06.2024, 00:26 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем