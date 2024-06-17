Известна заявка сборной Украины на матч с Румынией на Евро-2024

Сегодня, 17 июня в Мюнхене на «Арена Мюнхен» сборная Украины проведет свой первый матч группового раунда Евро-2024, против команды Румынии.

Виталий Миколенко из-за повреждения точно не примет участия в этой встрече, хотя присутствует в заявке на игру.

Заявка сборной Украины на матч с Румынией:

Вратари: 1. Георгий Бущан («Динамо» Киев), 12. Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), 23. Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: 22. Николай Матвиенко, 2. Ефим Конопля, 21. Валерий Бондарь (все – «Шахтер» Донецк), 24. Александр Тымчик («Динамо» Киев), 16. Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), 13. Илья Забарный («Борнмут», Англия), 3. Александр Сваток (СК «Днепр-1» Днепр), 4. Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), 26. Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир).

Полузащитники: 7. Андрей Ярмоленко, 19. Николай Шапаренко, 18. Владимир Бражко (все – «Динамо» Киев), 6. Тарас Степаненко, 20. Александр Зубков, 14. Георгий Судаков (все – «Шахтер» Донецк), 17. Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), 15. Виктор Цыганков («Жирона», Испания), 10. Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), 5. Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), 8. Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия).

Нападающие: 11. Артем Довбик («Жирона», Испания), 9. Роман Яремчук («Валенсия», Испания), 25. Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.