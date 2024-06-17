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  4. Тен Хаг раскритиковал Саутгейта за матч с Сербией. Что было не так?
Англия
17 июня 2024, 05:11 |
46
0

Тен Хаг раскритиковал Саутгейта за матч с Сербией. Что было не так?

Нидерландец – о матче 1-го тура с участием английской сборной

17 июня 2024, 05:11 |
46
0
Тен Хаг раскритиковал Саутгейта за матч с Сербией. Что было не так?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг позволил себе критическое замечание в отношении наставника сборной Англии Гарета Саутгейта по итогам победного матча «трех львов» с Сербией (1:0) в 1-м туре групповой стадии чемпионата Европы 2024.

«Англия играла очень пассивно. Я действительно видел, как они отступали, они заставляли Сербию идти вперед. Англия повела со счетом 1:0, а затем Саутгейт решает начать играть, сделав свою команду компактной и полагаясь на моменты в оставшиеся минуты игры», — заявил тен Хаг.

Напомним, ранее сообщалось, что Гарет Саутгейт вошел в топ-3 по матчам во главе Англии.

Также известно, что команда Англии установила уникальный рекорд групповых стадий Евро.

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Эрик тен Хаг Сербия - Англия сборная Англии по футболу Гарет Саутгейт Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: Sport Bible
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