Тен Хаг раскритиковал Саутгейта за матч с Сербией. Что было не так?

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг позволил себе критическое замечание в отношении наставника сборной Англии Гарета Саутгейта по итогам победного матча «трех львов» с Сербией (1:0) в 1-м туре групповой стадии чемпионата Европы 2024.

«Англия играла очень пассивно. Я действительно видел, как они отступали, они заставляли Сербию идти вперед. Англия повела со счетом 1:0, а затем Саутгейт решает начать играть, сделав свою команду компактной и полагаясь на моменты в оставшиеся минуты игры», — заявил тен Хаг.

Напомним, ранее сообщалось, что Гарет Саутгейт вошел в топ-3 по матчам во главе Англии.

Также известно, что команда Англии установила уникальный рекорд групповых стадий Евро.