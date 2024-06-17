Тен Хаг раскритиковал Саутгейта за матч с Сербией. Что было не так?
Нидерландец – о матче 1-го тура с участием английской сборной
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг позволил себе критическое замечание в отношении наставника сборной Англии Гарета Саутгейта по итогам победного матча «трех львов» с Сербией (1:0) в 1-м туре групповой стадии чемпионата Европы 2024.
«Англия играла очень пассивно. Я действительно видел, как они отступали, они заставляли Сербию идти вперед. Англия повела со счетом 1:0, а затем Саутгейт решает начать играть, сделав свою команду компактной и полагаясь на моменты в оставшиеся минуты игры», — заявил тен Хаг.
Напомним, ранее сообщалось, что Гарет Саутгейт вошел в топ-3 по матчам во главе Англии.
Также известно, что команда Англии установила уникальный рекорд групповых стадий Евро.
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