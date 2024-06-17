Англия установила уникальный рекорд групповых стадий Евро

В воскресенье, 16 июня, в 1-м туре групповой стадии чемпионата Европы 2024 отношения выяснили сборные Сербии и Англии, которые играют в группе С.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу англичан.

Переиграв сербов без пропущенных голов, сборная Англии на групповых стадиях Евро победила в пятом матче подряд с сухим счетом. Подобный результат ранее в истории еще никогда не встречался.

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 англичане сыграла вничью со Словакией (0:0). После этого на групповом стадии Евро-2020 Англия обыграла Хорватию и Чехию с одинаковым счетом 1:0, а также поделили очки с Шотландией (0:0).

Ранее сообщалось, что команды Сербии и Англии провели исторический матч для Евро.