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Англия
17 июня 2024, 02:43 | Обновлено 17 июня 2024, 02:46
457
0

Англия установила уникальный рекорд групповых стадий Евро

Родоначальники футбола стали авторами исторической победной серии

17 июня 2024, 02:43 | Обновлено 17 июня 2024, 02:46
457
0
Англия установила уникальный рекорд групповых стадий Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 июня, в 1-м туре групповой стадии чемпионата Европы 2024 отношения выяснили сборные Сербии и Англии, которые играют в группе С.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу англичан.

Переиграв сербов без пропущенных голов, сборная Англии на групповых стадиях Евро победила в пятом матче подряд с сухим счетом. Подобный результат ранее в истории еще никогда не встречался.

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 англичане сыграла вничью со Словакией (0:0). После этого на групповом стадии Евро-2020 Англия обыграла Хорватию и Чехию с одинаковым счетом 1:0, а также поделили очки с Шотландией (0:0).

Ранее сообщалось, что команды Сербии и Англии провели исторический матч для Евро.

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Евро-2024 рекорд сборная Англии по футболу Сербия - Англия
Юрій Остроумов Источник: Squawka
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