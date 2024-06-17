Установили или вляпались? Сербия и Англии провели уникальный матч для Евро

16 июня в 1-м туре групповой стадии чемпионата Европы 2024 отношения выяснили сборные Сербии и Англии, которые играют в группе С.

Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу англичан.

Игроки обеих команд нанесли за всю игру по воротам друг друга 11 ударов. Это наименьший показатель в истории Евро, начиная с 1980 года, когда ведется подсчет подобной статистики.

Напомним, в квартете С Евро-2024 также выступают команды Дании и Словении, которые в очной встрече 1-го тура сыграли вничью 1:1.

Ранее сообщалось, что англичанин Джуд Беллингем вписал свое имя в историю Евро, отобрав рекорд у Джамала Мусиалы.