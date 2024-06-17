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  4. Установили или вляпались? Сербия и Англии провели уникальный матч для Евро
Англия
17 июня 2024, 01:48 |
228
0

Установили или вляпались? Сербия и Англии провели уникальный матч для Евро

Один гол решил исход поединка 1-го тура в группе С

17 июня 2024, 01:48 |
228
0
Установили или вляпались? Сербия и Англии провели уникальный матч для Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

16 июня в 1-м туре групповой стадии чемпионата Европы 2024 отношения выяснили сборные Сербии и Англии, которые играют в группе С.

Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу англичан.

Игроки обеих команд нанесли за всю игру по воротам друг друга 11 ударов. Это наименьший показатель в истории Евро, начиная с 1980 года, когда ведется подсчет подобной статистики.

Напомним, в квартете С Евро-2024 также выступают команды Дании и Словении, которые в очной встрече 1-го тура сыграли вничью 1:1.

Ранее сообщалось, что англичанин Джуд Беллингем вписал свое имя в историю Евро, отобрав рекорд у Джамала Мусиалы.

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Евро-2024 Сербия - Англия сборная Сербии по футболу сборная Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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