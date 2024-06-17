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  4. Беллингем вписал свое имя в историю Евро. Отобрал рекорд у Мусиалы
Англия
17 июня 2024, 01:31 |
282
0

Беллингем вписал свое имя в историю Евро. Отобрал рекорд у Мусиалы

Англичанин превзошел возрастное достижение немецкого хавбека

17 июня 2024, 01:31 |
282
0
Беллингем вписал свое имя в историю Евро. Отобрал рекорд у Мусиалы
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

В воскресенье, 16 июня, в матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы 2024 отношения выяснили сборные Сербии и Англии.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу английской команды, в рядах которой автором единственного победного гола стал Джуд Беллингем.

Игрок мадридского «Реала», кроме гола, в игре против сербов отметился историческим достижением. В свои 20 лет и 353 дня Джуд стал самым молодым игроком, сыгравшим в двух финальных турнирах чемпионата Европы.

До этого данный возрастной рекорд принадлежал немецкому полузащитнику Джамалу Мусиале (21 год 109 дней), который сыграл важную роль в победе сборной Германии над Шотландией (5:1) 14 июня в матче-открытии Евро-2024.

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Джуд Беллингем Евро-2024 Сербия - Англия сборная Англии по футболу сборная Сербии по футболу
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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