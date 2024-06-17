Саутгейт вошел в топ-3 по матчам во главе Англии. Сколько ему до лидера?

В воскресенье, 16 июня, в 1-м туре групповой стадии чемпионата Европы 2024 отношения выяснили сборные Сербии и Англии, которые выступают в группе С.

Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу англичан.

Для главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта матч с сербами стал 96-м во главе команды, которой он руководит с 2016 года. Он вышел на третье место по количеству игр во главе английской сборной, опередив легендарного Бобби Робсона (95 поединков).

На данный момент только Уолтер Уинтерботтом (139) и Альф Рэмси (113) провели больше игр во главе сборной Англии, чем Гарет Саутгейт.

Ранее сообщалось, что сборные Сербии и Англии провели уникальный для Евро матч.