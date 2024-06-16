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16 июня 2024, 21:29 |
146
0

Мама Лунина: «В детстве Андрей иногда мог быть полевым. Но бегать не любил»

Светлана рассказала о детстве голкипера сборной Украины и мадридского Реала

16 июня 2024, 21:29 |
146
0
Мама Лунина: «В детстве Андрей иногда мог быть полевым. Но бегать не любил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мама 25-летнего голкипера мадридского «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина Светлана рассказала, как в детстве ее сын увлекался футболом и ответственно относился к тренировкам:

«Он не позволяет себе давать слабину. Это касается и не только тренировочного процесса. Режим, питание, постоянный контроль веса, калорий, лишнего нельзя съесть. Иногда своему ребенку удивляюсь и им восхищаюсь, насколько он умеет держать себя постоянно под контролем. Но он таков с детства. Если нельзя, то нельзя. Если нужен такой режим, значит будет. У него никогда не было каникул, потому что постоянно какие-нибудь переезды, игры, тренировки. Он не позволял себе много отдыхать, чтобы не терять форму.

С первого по четвертый класс он еще и учился отлично. У нас с ним была договоренность: пришел из школы, выучил уроки, составил завтра портфель, а дальше уже футбол, мячик, тренировки. Если не тренировка, то это может быть футбол со сверстниками или даже со старшими ребятами у дома.

Начались у мальчиков компьютерные игры. Ему, конечно, тоже хотелось, поэтому мы купили ему компьютер. Андрей попробовал эти игры: «Классно, но это не мое». Мяч – и во двор. Живое общение для него было самым важным. Собирал возле себя ребят со двора, всех расставит, он на воротах. Иногда мог и полевым быть, но он сам в интервью говорил, что много бегать он не любил. Поэтому позиция на воротах – это его», – сказала Светлана.

17 июня Лунин вместе со сборной Украины сыграет первый матч на Евро-2024 против команды Румынии.

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Даниил Агарков Источник: Трибуна
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