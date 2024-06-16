Форвард сборной Польши: «Мы можем взять три очка с Австрией, почему нет?»

Нападающий сборной Польши Адам Букса прокомментировал поражение в матче Евро-2024 против команды Нидерландов (1:2).

«Я очень уважаю Нидерланды, они провели фантастическую игру. Но и мы показали хорошую игру. Мы были явными аутсайдерами не только в этой игре, но и вообще в этой группе, так что, думаю, мы можем гордиться своим сегодняшним вкладом. Но, конечно, в таких соревнованиях важны только очки.

Я очень счастлив, что забил гол. Я всегда мечтал играть на таких турнирах, поэтому забить здесь – это большая удача для меня. Но у меня смешанные эмоции, потому что, забив первый гол, мы пропустили два и не набрали ни одного очка. Тем не менее, опыт был отличным, и я просто хочу большего.

После стартового матча мы не должны опускать голову и постараться хорошо сыграть во второй игре. Мы можем взять три очка в этом матче. Почему бы и нет?», – сказал Букса.

21 июня сборная Польши сразится против команды Австрии. Также в этой группе есть Франция.