Чемпионат Европы16 июня 2024, 16:33 |
693
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ВИДЕО. Мастера угловых. Поляки открыли счет в матче против Нидерландов
Отличился Букса, ассистировал Зелиньский
16 июня 2024, 16:33 |
693
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В воскресенье, 16 июня, проходит матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Польши и Нидерландов.
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На 16-й минуте поляки открыли счет с углового, отличился Адам Букса, ему ассистировал Петр Зелиньский.
Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.
Польша – Нидерланды – 1:0 (первый тайм)
Гол: Букса (16)
Видео гола Буксы
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