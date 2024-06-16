ВИДЕО. Мастера угловых. Поляки открыли счет в матче против Нидерландов

В воскресенье, 16 июня, проходит матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Польши и Нидерландов.

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На 16-й минуте поляки открыли счет с углового, отличился Адам Букса, ему ассистировал Петр Зелиньский.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.

Польша – Нидерланды – 1:0 (первый тайм)

Гол: Букса (16)

Видео гола Буксы