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  4. ВИДЕО. Мастера угловых. Поляки открыли счет в матче против Нидерландов
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 16:33 |
693
0

ВИДЕО. Мастера угловых. Поляки открыли счет в матче против Нидерландов

Отличился Букса, ассистировал Зелиньский

16 июня 2024, 16:33 |
693
0
ВИДЕО. Мастера угловых. Поляки открыли счет в матче против Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 июня, проходит матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Польши и Нидерландов.

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На 16-й минуте поляки открыли счет с углового, отличился Адам Букса, ему ассистировал Петр Зелиньский.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.

Польша – Нидерланды – 1:0 (первый тайм)
Гол: Букса (16)

Видео гола Буксы

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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