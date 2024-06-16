Ребров оценил сборную Румынии и выделил конкретного игрока их команды

17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене состоится матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

16 июня главный тренер сине-желтых Сергей Ребров провел пресс-конференцию, на которой оценил состав румын:

«Кто-то говорит, что Румыния – слабая команда на Евро, но Румыния выиграла свою группу в квалификации. Я знаю игрока, которого я пытался заполучить в «Аль-Айн» – это Станчу.

Мне очень нравится этот игрок, но я считаю, что вся команда Румынии добилась этого успеха благодаря командным действиям, потому что это очень дисциплинированная команда, и у нее есть как молодые игроки, так и игроки, которые могут решить матч.

Мы смотрели много игр сборной Румынии, последние матчи они играли товарищеские, но только один матч против Болгарии они играли основным составом. Потому мы больше ориентировались на игры квалификации и последний матч против Болгарии.

Как я уже сказал, это действительно команда, которая понимает, за счет чего они пытаются играть, у них очень быстрые игроки, есть очень хорошая дисциплина на поле. За счет этого они и пробились на Евро», – сказал Ребров.