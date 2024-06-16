ШЕВЧЕНКО: «Много талантливых игроков покинули Украину из-за вторжения рф»

Английское издание The Guardian опубликовало обширное интервью с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко. Чтобы встретиться с президентом УАФ и взять у него интервью, журналист издания Nick Ames проделал довольно долгий путь и лично приехал в Украину, сообщает УАФ.

В интервью Андрей Шевченко сначала рассказал о мотивах участия в выборах в президенты УАФ, сообщает The Guardian.

Президент УАФ поделился мыслями: «Я хочу помогать своей стране, я хочу быть в УАФ, поэтому я согласился участвовать в выборах. Это мой план – поддерживать Украину по всем направлениям. У нас много друзей и партнеров, и мы должны ежедневно удерживать высокую планку отношений.

Главной целью, когда начинал новую работу, было пройти квалификацию к Евро-2024 и убедиться, что логистика сборной работает. Однако появились и другие моменты, с которыми пришлось столкнуться: организация матчей чемпионата Украины, улучшение финансовой ситуации в УАФ, тот факт, что многие талантливые молодые игроки покинули страну из-за вторжения россиян, и нам нужно держать с ними связь. Это одна из самых больших проблем в нашем будущем, ведь мы хотим, чтобы эти таланты играли за нашу сборную».

Кроме того, Андрей Шевченко рассказал о сотрудничестве со своим бывшим партнером на футбольном поле, а ныне – главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым:

«Наши взгляды на футбол очень схожи. У нас был футбольный талант, но что касается образования, упорного труда, сосредоточенности и дисциплины, это уже приобретено. Что мне всегда нравится в Сергеи, так это его профессионализм. Его преданность работе просто невероятна. Когда мы встретились на поле, почти сразу научились понимать, каким будет следующий шаг другого. Играть с Ребровым было очень легко, но мы продолжали работать над все большим взаимопониманием».

В заключение президент УАФ подчеркнул, что в сложное время, которое переживает Украина, футбол тоже поможет на пути победы над агрессором:

«Для нас все началось в 2014 году. С тех пор не было ни малейшего шанса остановить боевые действия. Реакция всего мира была очень медленной, но партнеры открыли глаза два года назад и до сих пор нас поддерживают. Сейчас у нас очень сложный момент. Каждый день в городах и селах слышны сирены, на передовой тяжело, и люди, очевидно, устали. Но наш народ силен и будет сражаться дальше. Участие украинских игроков в чемпионате Европы в Германии станет сообщением, которое напомнит миру, что мы все еще боремся по всем направлениям. Футбол – очень мощный инструмент, и мы должны использовать его правильно».