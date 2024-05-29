ШЕВЧЕНКО: «Наша сборная будет самой молодой на Евро-2024 в Германии»

Президент УАФ Андрей Шевченко на встрече с журналистами прокомментировал Конгресс ФИФА и участие Украины на Евро-2024:

«Что было интересно на Конгрессе ФИФА? Прежде всего, было очень интересное выступление Арсена Венгера, которое предоставило детальную характеристику молодым футболистам, наиболее задействованным во всех чемпионатах. Мы видим, что сейчас есть тенденция – привлекать молодежь, давать ей играть. И именно об этом он рассказывал, что было на эту тему много статистики. И, я думаю, эта тенденция будет только усиливаться.

Хороший пример – наша национальная команда. Если я не ошибаюсь, мы будем самой молодой командой на чемпионате Европы в Германии. Если не самой молодой, то одной из самых молодых. Поэтому очень приятно, что у нас очень хорошая молодежь.

Что еще было на конгрессе? Было проголосовано, что чемпионат мира среди женщин пройдет в Бразилии. Хотя мы голосовали за Германию, Нидерланды и Бельгию. Не могу сказать, что это досадно, но хотелось бы, чтобы это событие было в Европе. Впрочем, уверен, что Бразилия справится с организацией этого турнира.

Команда УАФ? Наша команда еще не до конца собрана, она никогда не будет полностью укомплектована, потому что при таком штате более 200 человек всегда будут новые люди, которые будут приходить, кто-то будет выпадать. Прежде всего, потому, что перед ними будут ставить задачи, а люди, которые не будут отвечать, не будут выполнять эти задачи, – с ними будут прощаться. Просто так людей здесь никто держать не будет. Они должны показывать соответствующие результаты, принимать за это ответственность».